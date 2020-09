Skovdatabase åbner døren til kulturelt skatkammer

Det har taget 19 år, men nu er Værløseegnens Historiske Forening klar til at præsentere en omfattende database over kulturminder i landskabet omkring Værløse - de kalder den skovdatabasen.

- Vi startede i 2001 med et mål om at stille informationer til rådighed for Naturstyrelsen og Museet. Siden udviklede det sig til, at offentligheden også kan finde databasen, fortæller Erni Lundberg, som har samlet en del af af informationerne.