Furesø Kommune er i daglig dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og indtil videre har skolerne lov at holde åbent, bortset fra en enkelt, nemlig Stavnsholtskolen i Farum. Foto: Jens Berg Thomsen

Skolerne i Furesø holder indtil videre åbent, trods højt smittetal

Derudover er alle børn i børnehuset Farumsødal sendt hjem, fordi der er fundet en såkaldt deltavariant af coronavirussen. Kommunen har ikke fået at vide præcis, hvilken variant af coronavirus, der er tale om. Men den særlige variant gør, at Styrelsen for Patientsikkerhed har sat en ekstra grundig smittesporing i gang.

I Fredensborg Kommune, hvor skolerne og SFO'er har fået påbud om at lukke indtil den 11. april, er incidenstallet 198,7. I Halsnæs skal skolerne og SFO'erne også holde lukket til 11. april, og her er incidenstallet 239,7.

Om årsagen til, at skolerne i Furesø indtil videre ikke har fået påbud om at lukke, selvom incidenstallet er højere end i Fredensborg, siger Tine Gram:

- Det vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed selvfølgelig, men jeg tænker, det har noget at gøre med, hvor smitten er, og hvordan smitteudviklingen er. Vi følger smitteudviklingen på alle vores institutioner og indberetter dagligt til styrelsen, og det er blandt andet det, der gør, om de vurderer, at der er en særlig udvikling i dagtilbud og skoler, som gør, at de skal lukke.