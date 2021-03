Skoleleder om genåbning for de ældste elever: Det er gået over al forventning

Lyngholmskolen i Farum. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Furesø - 17. marts 2021 kl. 14:45 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det blev til en mindre genåbning for de ældste elever fra 5.-10. klasse samt for de unge på ungdomsuddannelserne i hovedstadsregionen, der nu kan komme til udeundervisning én dag om ugen.

På Lyngholmskolen i Farum arrangerer de udeundervisningen således, at hver årgang får deres egen dag, og mandag var det 9. klasses eleverne, der mødtes fysisk for første gang i længere tid. Skolen har delt årgangene op i spor, så de har hvert deres hus, hvor de kan gå på toilettet og stille deres taske.

"Det er gået over al forventning, og det er super dejligt at have dem tilbage. De syntes, at det var lidt koldt, men vi stod klar med varme boller og kakao med flødeskum. Eleverne har arbejdet med geometri og fået bevæget sig, og nogle har været på tur ved shelters og andre har været ved marinaen," fortæller skoleleder Pia Christensen.

Plan A og B i baghånden Hun mener, at det især handler om at få styrket det sociale bånd i klasserne, når de mødes en gang om ugen.

"Det handler helt klart om det sociale, men vi har også talt om, hvad man kan arbejde med. Ved hjælp af kridt i skolegården har de for eksempel lært om vinkler og grader, og det giver også god mening at lære om livet i søerne og tage jordbundsprøver. Vi har også talt om at hive borde ud og lave undervisning i fysisk og kemi. Det handler om at finde ud af, hvad der giver mening. Men lige i denne uge handler det mest om at se hinanden igen," fortæller hun.

Pia Christensen fortæller, at det har været mindre svært at gøre klar til denne genåbning i forhold til sidste forår. Det skyldes, at på skolen er blevet hurtigere til at omstille sig, og de er vant til at have en plan i baghånden for forskellige scenarier.

"Vi er ved at blive dygtige til at omstille os, for nu har vi været i gang et år. Spillepladen ændrer sig hele tiden, og vi arbejder derfor med en plan A og B, så vi er forberedte. Hvis Mette Frederiksen melder noget nyt ud om torsdagen, skal vi være klar om mandagen," siger hun.

Trivselsgrupper i det fri Hun og lærerne kan dog godt mærke på eleverne, at de er ved at være coronatrætte ligesom de selv er, og derfor var det tiltrængt, da lærerne i sidste uge kunne mødes med fire elever af gangen i det fri hos de ældste klasser.

"I sidste uge havde vi trivselsgrupper, og det har været rigtig godt. De går sammen med læreren i en halv time til en time og taler om, hvordan det går derhjemme, og hvad der er svært. På den måde kan læreren bedre fornemme dem, og hvis nogen synes, det er for svært at motivere sig selv, eller forældrene ikke er hjemme, kan de komme til fysisk fjernundervisning," siger hun.

Der er i øjeblikket 24 elever fra 5.-8. klasse, der benytter sig af det tilbud, hvor de møder fysisk ind, og der er voksne til at hjælpe dem, og tallet har været stigende uge for uge, ifølge Pia Christensen.

Der er også styr på test af personalet, som nu bliver kviktestet på skolen to gange om ugen, og det giver ifølge Pia Christensen en stor tryghed. Hun håber nu på, at eleverne kan komme tilbage på fuld tid efter påske.

"Vi krydser fingre for, at der ikke kommer flere mutationer. Jeg er om nogen stolt af mit personale, de gør det så godt, men jeg glæder mig til, at corona ligger bag os," siger hun.