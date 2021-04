Efter påske er alle elever tilbage halvdelen af tiden. Arkivfoto: Mie Neel. Foto: Foto:Mie Neel

Skoleleder om elever tilbage: De skal have genetableret deres sociale netværk

På Lille Værløse Skole bliver der et stort fokus på trivsel, når elever fra 5.-9. klasse er tilbage efter påske. Det vil strække sig helt ind i næste skoleår, siger

Efter et par uger med udeundervisning en dag om ugen, fik 9.klasserne i Furesø endelig lov til at mødes til undervisning indenfor den sidste uge inden påskeferien. Fremmødet måtte dog kun være på 50 procent, og på Lille Værløse skole betyder det, at 9.b må vente til efter påske med at komme tilbage. Efter påske må elever fra 5.-8. klasse også møde op til undervisning halvdelen af tiden ifølge de nye regler for genåbning i regionen.

Fokus på trivsel Skoleleder Peter Thomsen fortæller, at der især vil være fokus på at skabe trivsel i de uger, hvor eleverne er på skolen, mens det faglige vil være mere fremtrædende ved den digitale undervisning derhjemme.

"Vi vil gerne sikre os, at eleverne relativt hurtigt får deres sociale netværk genetableret, for hvis det ikke er til stede, har de også svært ved det faglige. Derfor har vi først og fremmest et trivselsfokus. Det kan være læringsøvelser, hvor alle bliver aktiveret socialt, eller det kan være, at man taler om, hvordan det har været at være hjemme og sætter ord på det. Det kan også være at lave mad sammen," siger han.

Peter Thomsen tilføjer, at der bliver et længerevarende fokus på trivslen, som vil strække sig helt ind i næste skoleår.

Kun få lærere 9.a kunne tirsdag vende tilbage til klasselokalet, efter at mandagen var blevet brugt på at gøre det hele klar. De mindste elever fra 0.-4. klasse er allerede tilbage i skole, og for alle klasser gælder det, at de kun vil se få faste lærere for at begrænse risikoen for smitte.

"Når de er tilbage fysisk har de kun undervisning af hovedlærerne, så vi undgår at have 12 forskelllige lærere ind i en klasse," siger han.

Klasserne får heller ikke lov til at blande sig, og klasserne har hver deres indgang og hvert deres område, som de skal opholde sig på i frikvarteret. Og da det er muligt for klasserne at have egen indgang, betyder det også, at de ikke skal møde forskudt af hinanden, som det ellers er tilfældet på andre skoler.

Hver deres boble Selvom hver årgang kun møder ind hver anden uge deler de på Lille Værløse Skole ikke eleverne op i flere lokaler, som det ellers var nødvendigt sidste år for at have plads nok imellem eleverne.

"Som udgangspunkt har de ét klasseværelse, hvor vi overholder afstandskravet så godt som muligt. Eleverne har fået lov til at sidde tættere inde i klassen, da man betragter det som en boble, og derfor er det også vigtigt, at de ikke er sammen med andre klasser," fortæller Peter Thomsen.

Afgangseksamener Når det gælder hygiejnen skal der stadig vaskes hænder hver gang, at eleverne går ind i et nyt lokale, og skolen har fået sat nye spritdispensere op ved indgangene, ligesom der også er håndvaske udenfor. Og selvom der er stort fokus på trivslen, gælder det også om at få gjort 9. klasserne klar til afgangseksamenerne.

"Vi vil gøre en ekstra indsats for 9.klasserne, så de kommer sikkert i mål. De skal heldigvis op i færre fag end normalt, som er dansk, engelsk og matematik. Derfor er det lidt lettere, men det skal undersøge sammen med lærerne, hvor det faglige behov er størst," siger skolelederen.