Skoleleder fratræder sin stilling

Det skyldtes, at skoleleder Lars Haagendal blev sygemeldt midt under corona-krisen. Den 7. august skrev Lars Haagendal til skolens forældre via Aula.

- Efter en grundig overvejelse har jeg efter drøftelser med skolechef Per Christensen ønsker at skifte opgaver. Vi har derfor aftalt, at jeg fratræder min stilling som skoleleder på Syvstjerneskolen og i stedet løser forskellige opgaver som konsulent for CDS/Furesø Kommune med start fra midten af august.