Se billedserie Johnny Skjoldborg Krog med den fine skitse, som danner grundlaget for den æstetiske ændring af Skolelandbrugets område. Foto: Mikkel Kjølby

Skolelandbruget laver buet hegn

Furesø - 30. maj 2020 kl. 10:45 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Generationer på generationer af Farumborgere har nydt at besøge Skolelandbruget i Stavnsholt. Det er med andre ord et sted, som man helst ikke skal pille for meget ved.

Det er da også med ærefrygt og ydmyghed, at Skolelandbrugets leder, Johnny Skjoldborg Krog, så småt sætter gang i en plan, som skal forskønne og modernisere Skolelandbrugets område.

I den nærmeste fremtid får Skolelandbruget besøg af en hegnsmand, som vil lave et fast hegn i en bue gennem området. Fra det faste hegn bliver det muligt at lave midlertidige hegn ud til udkanten af grunden, så der kan blive flyttet rundt på dyrene.

- Vi vil gerne åbne markerne mere op, så man kan gå rundt blandt dyrene og samtidig få en større æstetisk nydelse, forklarer Johnny Skjoldborg Krog.

Han har selv tegnet skitsen, som danner grundlaget for planen. Nedlukningen under corona-krisen har givet personalet mulighed for at sætte turbo på projektet.

- Vi har haft tid til at kigge indad og lave en masse ting, som rækker hen imod vores vision om at være et sted med mange rum, som kan rumme mange målgrupper på en gang, fortæller Johnny Skjoldborg Krog, netop som en elev fra klasse på Stavnsholtskolen bryder ind med et spørgsmål om den ged, han malkede for en time siden.

Sådan er det på Skolelandbruget. For her kommer skolebørnene på besøg for at lære om landbrug og dyrehold. Og under normale omstændigheder er der også et mylder af mennesker udenfor normal åbningstid. De kommer bare for at hilse på dyrene.

Men jorden bliver også dyrket. I de senere år er der myldret et stort antal skolehaver frem i arealet ved Furesøgård. En del af haverne skal flyttes ned i hjørnet ved Paltholmvej og Skovvej.

- Den mark er gjort klar til, at vi kan dyrke efter no-dig metoden. Det bliver skolehaver. Og udenfor dyrkningssæson kommer dyrene så ind på området, forklarer Johnny Skjoldborg Krog.

Skolelandbruget forventer også besøg af Furesø Kommunes Vej og Park-afdeling.

- Ud mod Paltholmvej vil vi etablere et levende hegn bestående af danske buske og træer. Så det visuelt skærmer af for busser, varevogne og den slags på Paltholmvej, men med indkig til de forbipasserende. Vi har fået midler til det fra en klimapulje, fortæller Johnny Skjoldborg Krog.

Også husdyrholdet er ændret til klassiske dansk.

- Vi er gået over til danske husdyrracer - for dem vil vi gerne være med til at bevare, forklarer Skolelandbrugets leder.

Dyrene indgår i den naturlige cyklus. For ikke så lang tid siden blev ornen Otto til spegepølser og den slags.

Sådan er det nu engang på Skolelandbruget. Og lokalbefolkningen elsker det.