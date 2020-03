Coronavirussen blev pludselig meget virkelig for eleverne på Ll. Værløse Skole. Fredag aften sendte skoleleder Peter Thomsen (billedet) en besked om, at en skolelærer er gået i hjemmekarantæne. Læreren er ikke testet positiv for coronavirus, og der er ikke konstateret coronavirus på skolen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Skolelærer i Corona-karantæne

Furesø - 07. marts 2020 kl. 07:42 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I ugevis har skoleeleverne på Ll. Værløse Skole kunnet følge nyhederne om Corona-virussen udbredelsen. Fredag aften blev det pludselig meget virkeligt for skoleeleverne.

Skoleleder Peter Thomsen sendte en besked til samtlige elever via Aula. Her bliver der gjort opmærksom på, at en af skolens lærere er gået i hjemmekarantæne.

- De danske sundhedsmyndigheder har bedt en lærer på skolen om at gå i hjemmekarantæne sammen med sine familie frem til den 15. marts. Det skyldes, at han har fået et kram af en person, som i går blev testet positiv for coronavirus, skriver Peter Thomsen.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at læreren ikke er konstateret smittet med coronavirus, lyder det videre.