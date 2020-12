Skoleklasser forhandlede og fordelte 100.000 kr. til udvalgte drømme

Se billedserie Journalister Johan Hilleberg, Stavnsholtskolen og Karl-Johan Nielsen, Solvangskolen.

Den 25. november 2020 afholdt Furesø Kommune Skolebyrådsdag. Her indtog elever byrådspolitikernes pladser for en dag - denne gang i en virtuel byrådssal. Skolebyrådet bestod af to

Formålet med skolebyrådsdagen er at få så mange unge i 8. klasse til at arbejde med FN's verdensmål og samtidig få indblik, i hvordan demokratiet egentligt fungerer. Dagen er med til at sørge, for at de unge, der måske allerede er interesseret i politik, får en større viden om, hvordan det virker. En af de to skolebyrådsborgmestre - kaldet skoleborgmester - Rebecca Balsløw fra Stavnsholtskolen siger:

"Det giver et indblik, i hvor stor en opgave, det i virkeligheden er at blive enige om forskellige ting".

"Byrådsdagen hjælper med, at man selv kan være med i det danske demokrati lige her i Furesø", supplerer co-skolebyrådsborgmester Peter Emil Holm Sørensen fra Lyngholmsskolen.

Det giver nemlig et stort samfundsoverblik, når man kommer helt tæt på at se hvordan de politikerer vi har i furesø arbejder til dagligt, og hvordan de bliver enige om vigtinge ting i Furesø Kommune.

Borgmester Ole Bondo Christensen introducerede dagen

Skolebyrådsdagen startede med, at borgmester Ole Bondo Christensen (S) introducerede og sagde tak til alle skoler, til byrådet og de andre medvirkende.

"Vi er i Furesø meget stolte over at være en af de første kommuner i Danmark til at afholde skole-byrådsmøder. I år er vi ligeledes en af de første til at holde et digitalt møde", sagde Ole Bondo Christensen (S).

Han sad i et lokale sammen med to skolebyrådsborgmestre fra Furesø Fælleselevråd, der guidede 8. klasseseleverne igennem diskussioner og afstemninger. De øvrige fra Furesø Fællesråd var journalister og holdt styr på chatten. Skolebyrødderne sad hver især fysik på deres egen skole og kommunikerede til hinanden online.

"Vi glæder os til at følge dagen"

Inden introduktionen af de seks cases fortalte de to udvalgsformænd Tine Hessner (R) og Henrik Poulsen (S) om byrådets rolle, hvor vigtigt verdensmålene er og hvorfor, de er med i byrådet.

"I skal ikke kun fortælle hinanden, hvad I mener om de mange sager, der er lagt frem - I skal også blive enige. Og det glæder vi os til at følge i dag. Og vi i byrådet vil med stor fornøjelse nikke til det i byrådet senere", sagde Henrik Poulsen (S), formand for Udvalg for skoler og ungdomsuddannelser.

De talte også om, hvordan de har oplevet at holde udvalgsmøderne online:

"Jo, der mangler noget nærvær, når man ikke må give hånd og skal holde afstand. Men på den anden side er der noget praktisk og velfungerende ved online møder", sagde Tine Hessner (R), formand for Udvalg for kultur, idræt og fritid.

Seks aktuelle cases Så blev der vist mange flotte film fra de forskellige case-stillere. Eleverne fik en tour rundt på kommunens forskellige lokaliteter med fx blæst og dyr på skolelandbruget, hvor der var drømme om at skabe et grønt og bæredygtigt hus for og med unge. På Familiehuset søgte penge til et legetek, og eleverne så, hvordan man leger godt med sine børn. Så kom eleverne ud på virtuelle cykelstier. Lyngholmsskolen søgte penge til et mobilt cykelværksted, så de børn, der har svært ved at sidde stille i skolen og har behov for læring på en anden måde, kan lære matematik, fysik og alt muligt andet i det værksted. Nu var turen nået til Musikskolen, som søgte penge til fripladser til de familier, som ikke har ressourcerne til at sende deres børn på Musikskolen.

På plejehjemmet Svanepunktet drømte de om, at elever fra Billedskolen kommer og laver portrætter af de ældre. Og Unge Kulturhuset ville gerne udbrede kendskabet til huset til kommunens unge.

Alt i alt var der rigtig mange drømme og tanker om, hvordan hverdagen kan gøres bedre for rigtig mange af os alle her i Furesø Kommune.

Lange forhandlinger og stor diskussionslyst

Forhandlingerne var lange og mange holdninger kom i spil. Diskussionslysten fejlede ikke noget. De otte skoler forhandlede og argumenterede for hvilket forslag, de skulle støtte. Der kom gode, men også meget forskellige argumenter. Men på trods af al teknikken og den fysiske afstand, så blev fælles holdninger og kompromisser fundet.

Til sidst stemte eleverne på de fire beslutningsforslag, hvor der var fordelt forskellige beløb til de seks cases. Første runde endte med 2 stemmer til forslag 1, 0 stemmer til forslag 2, tre stemmer til forslag 1A og tre stemmer til forslag 2B. Det gjorde, at der skulle være en stemmerunde til, hvor man skulle vælge mellem 1A og 1B. Det blev en stensikker sejr for beslutningsforlag 1A med 5 stemmer. Det betyder, at de unge støtter Unge Kulturhusets drømme med 40.000 kr., Skolelandbrugets drømme med 30.000 kr., Familiehusets drømme med 20.000 kr. og Plejehjemmet Svanepunktets drømme med 10.000 kr.

Rebecca Balsløw fra Stavnsholtskolen og Peter Emil Holm Sørensen fra Lyngholmsskolen bidrog også til artiklen

Furesø Byråd godkender formelt elevernes beslutning, og så bliver projekterne realisteret i 2021.

