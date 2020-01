Skoleelever skal en tur i Løvens Hule i forbindelse med FIP-ugen.

Skoleelever i Løvens Hule

Furesø - 31. januar 2020 kl. 11:19

I forbindelse med Furesø Innovationsprojekt (FIP) vil fire 7. klasser ligesom i TV-programmet Løvens Hule præsenterer løsninger på fire lokale Furesø-virksomheders konkrete udfordringer. I alle løsninger viser de unge, hvordan virksomhederne kan tage et større ansvar for klima og miljø. Eleverne har arbejdet med udfordringerne og innovationen i hele januar.

- Unge mennesker er langt mere nytænkende og innovative end mange voksne. Det vil vi bringe ud til vores lokale virksomheder. I Furesø arbejder alle 7. klasser for femte år i træk med innovation igennem en hel måned. Jeg glæder mig enormt til at se eleverne præsentere deres løsninger for virksomhederne, siger Henrik Poulsen (S), formand for Furesøs udvalg for skole og ungdomsuddannelse.

Formålet med Furesø Innovationsprojekt (FIP) er, at alle 7. klasseselever i Furesøs folkeskoler arbejder med innovative løsninger på virkelige problemstillinger fra lokale virksomheder. Den 6. januar fik alle elever præsenteret konkrete udfordringer fra fire lokale virksomheder ved kick-off i Kulturhuset i Galaksen. Temaet for de fire cases er FN's Verdensmål med særligt fokus på Verdensmål #13 Klimaindsats, da erhvervskontaktudvalget i Furesø arbejder med FN's Verdensmål. Der er blevet samarbejdet med Verdensmålsakademiet, og verdensmålsambassadører kommer igen til afslutningen på Fremtidsværkstedet for at kvalificere løsningerne ud fra et verdensmålsperspektiv.

Hver klasse sender den gruppe med den bedste løsning, og her skal de igennem et program, hvor de ligesom i Løvens Hule skal pitche deres idé for den virksomhed, de har arbejdet for. Derefter kan de i tæt sparring med virksomheden kvalificere deres prototype og pitch, når de skal pitche for en større jury efter frokosten.

Wexøe er en af de virksomheder, der har stillet en case om genbrug af et restprodukt til eleverne.

- Wexøe har eksisteret i over 60 år og som etableret virksomhed, føler vi et socialt ansvar både globalt, nationalt, men bestemt også lokalt. Vi bidrager med en reel udfordring, som eleverne på bedste vis forsøger at løse, og vi glæder os over at give skolerne/Fremtidsværkstedet nogle virkelighedsnære cases og samtidig få ny inspiration til, hvordan vi kan løse nogle af hverdagens udfordringer. Det er en sand fornøjelse at deltage i projekter som FIP og i samarbejdet med skolerne og Fremtidsværkstedet, siger Mads Nobel Danborg, Digital Transformations Manager i Wexøe A/S

Udover Wexøe deltager Ibsen Photonics, Furesø Ungdomsskole og Værløse Bymidte med cases.

Udviklingskonsulent på Fremtidsværkstedet Emma Rix Tversted fortæller, at der i år har været ekstra fokus på samarbejdet mellem virksomheder og elever.

- Vi har de andre år erfaret, at samarbejdet efter FIP-ugen naturligt bliver ramt af hverdagen og derfor går lidt i stå. Derfor har vi ved afslutningen i år sat mere tid af til, at elever og virksomheder kan sparre med hinanden og opkvalificere idéerne, da vi ser at både elever og virksomheder er interesserede i at fortsætte samarbejdet, siger Emma Malena Rix Tversted, udviklingskonsulent på Fremtidsværkstedet.