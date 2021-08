Farumborgeren Peter Ulholm er oprindeligt uddannet lærer, men er i dag direktør for LearnLab, der tilbyder digitale læringsressourcer, og fungerer desuden som ekstern lektor i uddannelsesledelse på Copenhagen Business School, ligesom han er medlem af OECD?s Group of National Experts. Nu giver han sit bud på, hvordan folkeskolen kan udvikle sig i en hensigtsmæssig retning. PR-foto.

Skoleekspert fra Farum udgiver bog om skoleudvikling

Furesø - 04. august 2021 kl. 10:19 Af Mikkel Kjølby

Den 9. august er første skoledag, men det er også dagen, hvor Peter Ulholm udgiver bogen Skolen i udvikling.

Her samler Peter Ulholm 25 års erfaring fra en lang række nationale og internationale stillinger inden for skoleledelse og udvikling, krydrer det med international forskning og supplerer med 20 interviews med centrale aktører som tidligere undervisningsminister Bertel Haarder og tidligere afdelingschef i Undervisningsministeriet Arne Eggert, men også mere praktiske aktører som formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, skoleleder Thomas Kirkegaard og tidligere formand for Danmarks Elev Organisation Thea Enevoldsen.

På den baggrund giver Skolen i udvikling et bud på, hvad der resulterer i en vellykket skoleudvikling - og hvad der ikke gør. Bogens budskab er, at dansk skoleudvikling kalder på alternative løsninger

- Jeg tror på, at vi sammen kan skabe skoleudvikling, der lykkes, og jeg tror på, at vi kan lære af vores erfaringer og identificere nye behov, så skolen bliver endnu bedre, fortæller Peter Ulholm.

Skolen i udvikling forsøger at skabe en tæt forbindelse mellem forskning og praksis, som ikke er set før i dansk sammenhæng, og diskuterer, hvordan en udpegning af danske drivere kan have stor betydning for, at skoleudviklingen lykkes.

Peter Ulholm argumenterer på baggrund af sine iagttagelser for nødvendigheden af en række væsentlige tiltag i udviklingen af den danske folkeskole, herunder at lærere og ledere skal have mere autonomi til at lede fra midten, så alle elever trives og opnår succes.

Netop lærernes selvbestemmelse blev begrænset i forbindelse med den stærkt omdiskuterede folkeskolereform i 2014, hvor man fra politisk hold forsøgte at styre lærernes undervisning i højere grad end tidligere.

- Man kan ikke bare udstikke generelle retningslinjer på et politisk niveau, som de fagprofessionelle ikke har nogen indflydelse på. Man skal i stedet kun lovgive overordnet og så uddelegere arbejdet lokalt til folk, som rent faktisk ved noget om det, lyder det fra Peter Ulholm.