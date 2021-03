Se billedserie Det er tanken, at børnene fra Langhuset, Vesterbo, Vesterbo Vænge samt Hyldevej og Mosevej skal til Søndersøskolen.

Send til din ven. X Artiklen: Skoledistrikter på vej mod justering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoledistrikter på vej mod justering

Furesø - 10. marts 2021 kl. 14:42 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Børnene i Langhuset, Vesterbo samt Bymidten, Toftebo og et par villaveje skal ikke længere gå på Ll. Værløse Skole, og i Farum fordeles børnene fra Farum Midtpunkt til tre skoler. Det er hovedpunkterne i et forslag til justering af skoledistrikterne i Furesø Kommune.

Baggrunden er stigende elevtal på Ll. Værløse Skole samt et behov for en mere balanceret elevsammensætning. Men først skal forslaget i høring.

- Mangfoldigheden på Furesøs skoler har stor værdi for børnenes dannelse, trivsel og læring og en mere balanceret elevsammensætning vil styrke læringsfællesskaber, så alle børn og unge har gode vilkår for at trives, udvikle sig og lære. Nu ser vi i udvalget frem til at høre holdningerne til forslagene fra forældre og skolebestyrelser, så de kan indgå i den endelige beslutning, siger Henrik Poulsen, formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse.

I januar vedtog Udvalg for skole og ungdomsuddannelse en handleplan, som indeholder indsatser, der skal være med til at indfri kommunens vision og 2030-mål om et godt børneliv. Planen har fokus på den enkelte skoles styrker og udvikling af disse for at løfte Furesøs folkeskoler.

De syv indsatsområder vil blive foldet ud og politisk behandlet gennem foråret. Som resultat af handleplanen er allerede tildelt nye ekstra ressourcer til et løft af skoler med høj andel af børn i udsatte positioner.

Den 3. marts behandlede udvalget så tiltag i handleplanen, som skal fremme en balanceret elevsammensætning på de enkelte skoler. Udvalget blev forelagt konkrete forslag til mindre justeringer af skoledistrikterne og et oplæg til ændrede indskrivningsregler, så børn med sproglige udfordringer får forrang til eventuelle ledige pladser på skoler, der vurderes at have et stærkt sprogligt miljø. Alle på nær Konservative stemte for at sende forslag til skoledistriktsændringer i høring, mens der var enighed om at sende ændrede indskrivningsregler i høring på alle skoler.

Et greb for at understøtte en mere ligelig elevsammensætning imellem skolerne er, at børn med sproglige udfordringer får forrang til eventuelle ledige pladser på skoler, der vurderes at have et stærkt sprogligt miljø. Der er et tilbud til barnet og familien.

- Forslaget skal ses i lyset af det arbejde med både trivsel og læring, som vi ønsker at booste i Furesø frem mod 2030. Flere børn skal have glæde af venskaber og fællesskaber i skolerne, og de skal kunne udvikle deres fulde potentiale i de rette rammer. Derfor er det så vigtigt, at vi skaber de bedst mulige rammer, så vi kan løfte trivselen og læringen for alle elever - også elever med sproglige udfordringer, siger Cecilia Zade Iseni (K), næstformand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse.