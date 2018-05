Send til din ven. X Artiklen: Skolebørn nyder en uge i Harcelona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolebørn nyder en uge i Harcelona

Furesø - 18. maj 2018 kl. 15:37 Af Tekst: Mikkel Kjølby. Fotos: Henrik Johannessen.

For seks år siden hed det Bunnywood, og tre år tidligere Las Hareskov. Denne gang har Hareskov Skole at featureugens fiktive by skal hedde Harcelona. Heldigvis kom det til at passe meget godt temperatur, som minder om Barcelona.

- Når børnene en gang er færdige med folkeskolen, kan de ikke huske turene til Naturskolen, men de kan huske featureugen. Det er et højdepunkt, lyder det fra Jesper Johansen, lærer på Hareskov Skole.

Og ganske rigtigt er det fire utroligt veloplagte børn fra Harcelonas mediecenter, som tager imod deres udsendte.

- Det er sjovt at være med til featureugen. Det har jeg glædet mig til hele året. Det er nyt og spændende, og man er sammen med børn fra de andre, siger Signe Schousboe fra 6A.

Klassekammeraten Katrin Lundtoft fortæller ivrigt om pengesystemet. Møntfoden hedder heuro.

- Vi får løn hver dag, men man må godt tage penge med hjemmefra og veksle til heuro. Jeg har haft 50 kroner med, siger Katrin, som brugte pengene på en god omgang wokmad.

Spisesteder er der nok af i Harcelona. Der er fransk restaurant, italienske bistro, wokmad, cheesecake, pandekager og meget andet.

Mediecenteret har nok at gøre med at dække alle aktiviteterne.

- Vi snakker med alle boderne og laver videoer om dem. På den måde er man lidt med alle steder, fortæller Nicholas Haxthausen fra 8X, som er i team med jævnaldrende Rasmus Vindfeld.

- Featureugen giver mulighed for at snakke med elever, som man normalt ikke snakker med. Normalt ville jeg nok ikke snakke med dem fra sjette klasse, siger Rasmus og nikker anerkendende hen til de to piger fra sjette.

- Da vi var små, var det megasejt at være sammen med de store. Nu er vi sådan midt imellem, siger Signe, inden rundturen slutter, hvor den startede ved mediecenteret på biblioteket lige ved siden af spillecafeen og robotværkstedet. Og så glemte jeg at nævne Go Crazy-legestedet i gymnastiksalen. Massage og velværebutikken. Genbrugsbutikken - hvor alt det glemte tøj kan købes. Brætspilcafeen og banken, som Ole Skogemann og Steen Dansgaard styrer med hård hånd.

Torsdag aften fik forældrene mulighed for at se nærmere på hele herligheden ved at åbent hus arrangement.