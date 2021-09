Jonstrup Skole får et ekstra klassetrin fra 2022. Arkivfoto

Skole udvides - og kan på sigt blive endnu større

Tredje klassetrin kommer til på Jonstrup Skole, samtidig med at større børn får skolebus til Lille Værløse Skole

Furesø - 17. september 2021 kl. 09:03 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Jonstrup Skole udvides til og med tredje klassetrin. Et enigt byråd tog på seneste møde beslutningen om udvidelsen i den voksende by, hvor der skyder nye boliger op med hastige skridt.

"Det er glædeligt med de nye borgere, og det har været en opgave for byrådet at time udvidelsen, så skolen kan tage imod de nye borgeres børn. I budgetforløbet er vi nået frem til et realistisk grundlag, så børnene kan blive på skolen længere," sagde skoleudvalgsformand Henrik Poulsen (S).

Ser gerne mere Venstres Jesper Larsen bakkede på sit partis vegne op om udvidelsen, men ser også gerne, at udvidelsen bliver større med tid.

"Vi er glade for opbakningen her i byrådet. Men om føje år bør vi også udvide, så skolen i Jonstrup har to spor op til og med femte klasse," sagde han og takkede for forældrenes engagement.

Der var også "stor opbakning" fra de konservatives Susanne Mortensen.

"Selvfølgelig skal der være et skoletilbud i Jonstrup. Jeg forventer, at det bliver rigtig godt, men vi skal følge udviklingen rigtig tæt og være klar med fjerde- og femte klasse," sagde de radikales Tine Hessner.

"Det bliver spændende. I alle de år, jeg har været involveret, har der været en diskussion. Nu er der så mange boliger, at vi også kan komme med en god service her fra byrådet. En skole er vigtig," sagde Venstres Lars Carpens.

Skolebus på vej Med udvidelsen besluttede byrådet også at indføre et forsøg med skolebusordning for fjerde- til og med sjette klassetrin for børnene, der skal fra Jonstrup til Lille Værløse Skole.

"Enhedslisten bakker op om et godt og udvidet skoletilbud i Jonstrup. Skolebussen bliver rigtig fin og giver også færre bilture," sagde Øjvind Vilsholm (EL).

"Vi havde gerne set, at udvidelsen gjaldt til og med sjette klasse, men essensen er, at ethvert lokalområde har brug for en skole. Kom i gang. Vi stemmer for," sagde Søren Bronér (LA).

Udvidelsen af skolen i Jonstrup gælder fra 2022.