Rasmus Ørsted (tv.) fik overrakt Poul Andersens mindepokal i forbindelse med Skiklubben Hareskovs generalforsamling. Pr-foto.

Skiklubben Hareskov hædrer ung alpinløber med særlige udfordringer

Furesø - 05. oktober 2021 kl. 14:32 Kontakt redaktionen

FURESØ: I forbindelse med Skiklubben Hareskovs generalforsamling den 16. september blev den 20-årige alpinløber Rasmus Ørsted hædret med skiklubbens vandrepokal. Vandrepokalen blev for over 30 år siden indstiftet af den mangeårige formand Poul Andersen og tildeles unge under 25 år, der har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats.

For nogle år siden startede skiklubben projektet "Skiløb for alle", hvor idéen er, at personer med handicap skal indgå i klubliv, træning, konkurrencer og klubture helt på linje med andre skiløbere.

- Rasmus indgår nu som konkurrenceløber i klubbens træningssamlinger i ind-og udland på lige fod med alle andre løbere uden, at der tages særlige hensyn til ham eller at nogen tænker over, at han er spastisk lammet med halvsidig lammelse i venstre side af kroppen, fortæller Anne Gram, Tovholder i klubbens handicapudvalg.

Rasmus har arbejdet hårdt for at nå de opstillede kvalifikationskrav til både VM i Italien og PL i Beijing i 2022, men er for tiden ude med en knæskade.

- Begrundelsen for, at Rasmus er modtager af vandrepokalen, er ikke kun hans indsats som konkurrenceløber, men lige så høj grad hans øvrige involvering i klubben. Rasmus er meget aktiv på Amager Bakke/Copenhill i forbindelse med Instruktørkurser, instruktørtræning og breddeski. Desuden er Rasmus en del af ungemiljøet i og omkring Amager Bakke, som er en integreret del af det almindelige klubarbejde. Rasmus formår således at danne bro mellem teamløberne, instruktørerne og breddemedlemmerne, hvilket ikke ret mange tidligere har formået.

- Rasmus er et stjerneeksempel på, hvordan handicappede kan integreres i det normale klubliv og deltage på lige fod med alle øvrige medlemmer. Et eksempel, der lyser op i den danske idrætsverden og et eksempel, der uden tvivl viser andre unge mennesker med særlige udfordringer, at det kan lade sig gøre at komme langt i sin idræt trods handicappet, forklarer Anne Gram.

mikkel