Se billedserie Freestyleren Thomas Trads kaster sig ud i halsbrækkende manøvrer. Det kan kaste en billet til OL af sig.

Skiklub krydser fingre for OL-håb

Furesø - 30. december 2017 kl. 10:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et land uden høje bjerge og kun sporadisk snefald er det sin sag at begå sig på internationalt plan i skisport, men det forsøger Skiklubben Hareskov at gøre noget ved.

Langt hovedparten af klubbens 3400 medlemmer nøjes med enkelte ture til bjergrige egne, men for en lille gruppe atleter har taget skridtet videre og følger i klubbens stolte tradition med at sende alpine skiløbere til verdensmesterskaberne og de olympiske lege.

OL-deltagerne Johnny Albertsen og Sophie Sølling viste vejen, og for den nye generation venter der også en mulig OL-deltagelse lige rundt om hjørnet. Vinter-OL afvikles i Pyeongchang i Sydkorea fra den 9. til 25. februar.

17-årige Ida Brøns er det varmeste danske navn på kvindesiden, mens Casper Dyrbye kæmper med Christoffer Faarup på herresiden. Og så er der freestyleren Thomas Trads.

- De er forholdsvis tæt på. Det kan lade sig gøre, hvis de har en god sæson, siger cheftræner Nicolai Madsen.

Det er ikke nogen tilfældighed, at Skiklubben Hareskov skaber gode skiløbere. Der bliver brugt store ressurser på ungdomarbejdet. Klubbens skiteam tager afsted syv gange i løbet af vinteren - primært til Norge for at skærpe evnerne på ski. Børnene tager afsted sammen med trænerteamet fra de er 10-12 år gamle.

- Vi har det største setup til alpin skisport herhjemme og er i gang med at starte et freestyleteam op efter samme koncept, forklarer Nicolai Madsen, som primært fokuserer på ungdommen.

- Vi forsøger hele tiden at hverve folk til vores elitehold for ungdomme. Vores arbejde går primært på at få flere børn ind på holdene.

Skulle det lykkes for en af de tre OL-kandidater at komme med til Vinter-OL, vil det give klubbens arbejde et boost.

- Det vil give en masse omtale - ikke kun for Skiklubben Hareskov men for hele dansk skisport, vurderer Nicolai Madsen, som naturligvis er stolt over klubbens høje niveau.

- At vi har tre OL-kandidater, er noget vi er stolte af. De er gode foregangseksempler, og deres præstationer giver blod på tanden til flere af vores yngre løbere, siger Nicolai Madsen.

