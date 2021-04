Se billedserie Værsgo. Her skal Furesø Skatepark ligge. Formanden fir Furesø Skatepark, Rasmus Bogø, markerer stedet. I baggrunden er det næstformand Eddii Meier og udvalgsformand Tine Hessner (RV). Foto: Mikkel Kjølby

Skatepark sætter slutspurten ind

Furesø - 30. april 2021 kl. 11:51 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

For mere end fire år siden stillede Rasmus Bogø sig frem og foreslog en skatepark ved Hangar 2 på Flyvestation Værløse. Siden har der været trådt meget vande.

Men i sidste uge kom Furesø Kommune med netop den melding, som har været ventet så længe. Kommunen vil bidrage med halvdelen af etableringsomkostningerne af Furesø Skatepark. Nu er det så op til foreningen Furesø Kommune at rejse 1,5 mio kr.

- Vi har tidligere søgt fonde, men fik den besked, at de ville afvente, at kommunen tog ansvar for projektet. Det har Furesø Kommune gjort nu. Så nu kan vi komme i gang med arbejdet, forklarer Rasmus Bogø.

Furesø Skatepark nåede akkurat med i fonden Realdania Underværker, som havde deadline den 20. april. På mindre end en dag gik 700 mennesker ind som stillere af forslaget. Furesø Skatepark søger om 1 mio. kr. fra Underværker. Det er nu op til en jury at vurdere, hvilke forslag der skal have støtte.

- Vi søger også en række andre fonde, siger Eddi Meier, næstformand i Furesø Skatepark.

Foreningen har også sat gang i crowdfunding. På kort tid er der kommet 15.000 kroner i støtte fra en række mennesker. Beløbene varierer fra 1000 kroner til 50 kroner.

- Vi er meget positivt overraskede over opbakning. Det er bestemt sandsynligt, at vi kan rejse de 1,5 mio kr., siger Rasmus Bogø.

Tidsplanen er da også lagt. Furesø Skatepark ser gerne 1. spadestik inden kommunalvalget i november måned. Det vil gøre det muligt at indvie skateparken i foråret 2022.

Furesø Skatepark bliver på 1200 kvadratmeter. Den skal ligge i aktivitetslandskabet ved flyvestationens tidligere vandværk.

- Det er vigtigt for mig at få noget, som de unge mennesker kan bruge. Gadeidræt er en god sport, fordi det er selvorganiserende. En skatepark er for den brede del af befolkningen, forklarer Rasmus Bogø, som har brugt meget tid på projektet.

- Jeg har brugt så meget tid på skateparken, at det næsten havde været nemmere at betale for den selv, siger hans med et grin. For når banen står klar, vil det naturligvis have været alt besværet værd.

Næstformand Eddi Meier har stået for meget af det administrative arbejde.

- Da jeg var barn, var jeg ikke god til sport, men jeg husker vintrene, hvor kommunen sørgede for skøjtebaner. Det var lige mig. Den del af min barndom kan jeg genkende i skateparken, fortæller Eddi Meier.

Bak op om indsamlingen

Udvalgsformand Tine Hessner (RV) opfordrer alle til at støtte Furesø Skateparks indsamling.

- Det glæder mig uendelig meget, at skateparken rykker nærmere. Furesøs børn og unge i alle aldre kan godt glæde sig. Mange tager løbehjul og boards under armen allerede, skater som mulighederne tilbyder på feks FFO' erne eller tager udenbys, fx. til Birkerød. Nu kan vi få et rigtig godt miljø takket være en vedholdende indsats fra Rasmus Bogø og Jesper Skau m fl. Det fortjener anerkendelse, og jeg håber, at mange vil bakke op om crowdfundingen Gadeidræt er kommet for at blive og tiltrækker mange. Det er åbent, inkluderende, billigt at dyrke. Jeg synes, det supplerer mange af de andre muligheder, vi har i Furesø, og så er det med til at skabe sammenhæng i lokalmijøet omkring Jonstrup og Flyvestationen, siger Tine Hessner.