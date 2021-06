Problemet med krydset er især, at det er meget bredt og derfor er svært at overskue.Foto Jens Berg Thomsen

Skal forbedres for 650.000: Så mange uheld sker der i kryds

Furesø Avis kunne for nyligt fortælle, at der er planer om at ændre på krydset ved Frederiksborgvej og Kollekollevej i Værløse, så det bliver mere trafiksikkert. Derfor lagde forvaltningen i forbindelse med en større trafik-og mobilitetsplan op til at bruge 650.000 kroner på at forbedre krydset.

Hele trafik-og mobilitetsplanen på 5,2 millioner kroner blev i sidste uge godkendt af et flertal i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Her stemte Socialdemokratiet, Enhedslisten og Konservative for, mens Venstre stemte imod.