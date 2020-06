Skab dit eget kunstværk

Sommerferien er startet, og der er mange muligheder for spændende aktiviteter for børn og unge i Furesø Kommune. Skovhuset Kunst & Natur inviterer børn og unge ud i naturen sammen med den dansk-australske kunstnerduo, Studio ThinkingHand, for at skabe egne land art værker i området omkring udstillingsstedet og Søndersø. Fra onsdag 29. juli til lørdag 1. august slippes fantasien løs, når naturens materialer bruges til skulpturer og overrasker på gåturen gennem skoven. Har man lyst til at være med, deltager man i to workshops. Her producerer man værker, som vil blive vist frem for familie, venner og alle andre interesserede i en udstilling om lørdagen, hvor man kan også kan gå på opdagelse efter land art værkerne udenfor Skovhuset.