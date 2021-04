Sjov hverdag i sommerferien for børn og unge

"Trods vaccineprogram og faldende smittetal er situationen desværre stadig uforudsigelig i år," vurderer Tine Hessner (R), formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt.

"Derfor er det vigtigt for os at sikre 'Sjov Hverdag' for Furesøs børn og unge igen i 2021 uanset, hvad regeringen melder ud. Midlerne gør det muligt at planlægge tilbuddet i god tid, involvere flere foreninger og ansætte unge hjælpetrænere fra boligområderne i god tid," forklarer Tine Hessner.