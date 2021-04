Sjældne blomster gravet op

Se billedserie Opret kobjælde blomstrer på kirkegårdsjordene i Farum. Men en håndfuld af de største og mest levedygtige planter er gravet op og fjernet. Furesø Kommune overvejer politianmeldelse. Foto: Furesø Kommune.

Furesø - 21. april 2021 kl. 06:30 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Et helt særligt sted i Farum kan man her i foråret opleve den meget smukke, men også meget sjældne art, Opret Kobjælde, blomstre.

Igennem årene er det lykkedes for Furesø Kommunes naturafdeling at få planten til at trives og slå rødder, men trods omsorgen i forbindelse med naturplejen i Storebjerg-fredningen er der kun 30-35 planter, der trives i den tørre overdrevsjord på Kirkegårdsjordene i Farum.

Biolog Mette Bjerre Larsen blev mødt af et trist syn, da hun tjekkede til planterne.

- En håndfuld af de største og mest levedygtige planter er gravet op og taget, siger Mette Bjerre Larsen, som er rasende over tyveriet.

- Jeg blev rasende, da jeg opdagede det og er fortsat vildt forarget. Der er tale om noget af den vilde natur, som vi skal passe ekstra godt på. Hvis der forsvinder en håndfuld blomster hvert år, så er det snart slut med Opret kobjælde i det område. Det er ekstra trist, fordi man kan købe kultiverede udgaver af arten på en planteskole, i stedet for at stjæle de vilde blomster, forklarer Mette Bjerre Larsen.

Opret kobjælde er på den røde liste over sjældne arter. Den vokser kun ganske få steder i Nordsjælland, da den stiller helt særlige krav til sit levested.

Lige nu overvejer Furesø Kommune om, tyveriet skal politianmeldes. Ifølge fredningskendelsen er det nemlig det forbudt at grave planter op.

- Vi diskuterer lige nu om vi skal politianmelde tyveriet. For det er en overtrædelse af fredningens bestemmelser om, at man ikke må grave planter op. Desuden er der det etiske aspekt ved at tage vilde planter fra deres levested og plante dem hjemme i sin have, forklarer Mette Bjerre Larsen.

Formanden for DN Furesø, Carsten Juel, er godt træt af tyveriet.

- Det er en meget sjælden plante. Det er egoistisk at tage planterne med hjem. Alle bør have mulighed for at nyde denne fine plante i naturen, siger Carsten Juel.