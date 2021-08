Sjælden sejr, målmandsskifte og kamp mod oprykker

" Jeg har været utrolig glad for min tid i FC Nordsjælland, og det er jeg stadigvæk den dag i dag. Men efter seks et halvt år i klubben føler jeg, at jeg er klar til at prøve noget nyt og udfordre mig selv," siger Peter Vindahl Jensen i en pressemeddelelse.

" Jeg føler mig meget klar til en ny udfordring, og jeg er glad for at den bliver her i FC Nordsjælland. Jeg har allerede fået et godt indtryk, jeg er spændt på at lære alle i klubben at kende, og jeg kan ikke vente med at komme på træningsbanen med mine nye holdkammerater. Min målsætning med at komme her er at hjælpe holdet med at nå klubbens målsætning og samtidigt udvikle mig selv. Jeg synes selv, jeg er en venlig og social fyr og en holdspiller som person. Som spiller vil jeg beskrive mig selv som en moderne målmand, der kan lide at spille med, bruge fødderne og ikke bare stå inde i målet," lyder det fra FC Nordsjællands nye målmand i en pressemeddelelse.