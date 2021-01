Artiklen: Signe er nomineret til Robert-prisen for dokumentarfilmen »Barnepigerne«

Et rækkehus i Mosegård Park danner rammen om dokumentarfilmen »Barnepigerne«

Dokumentarfilmen er Signe Barvild Stæhrs meget personlige projekt om tiden efter hendes mor døde. Signe var kun fem år gammel, da moderen gik bort alt for tidligt. Hendes far Peter averterede derfor efter barnepiger i Jyske Vestkysten. I årene derpå flyttede en række unge piger ind i rækkehuset i Mosegård Park. De unge barnepiger fik stor indflydelse på Signes opvækst. Dokumentarfilmen »Barnepigerne« blev en nærmest terapeutisk rejse tilbage til barndommen i form af en stribe interviews med barnepigerne samt optagelser med skuespillere i et rækkehus i Mosegård Park.