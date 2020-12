Se billedserie Hareskovens MTB-sporgruppe har knoklet i otte år. Nu er MTB-sporet færdiggjort. Foto: Allan Nørregaard

Sidste søm hamret på plads: MTB-sporet er færdiggjort

Furesø - 06. december 2020 kl. 06:53 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det var lidt som, når boremaskinerne under Den Engelske Kanal mødte hinanden på midten - bare i miniformat. To arbejdshold nærmede sig stille og roligt hinanden. Det sidste brædt blev sat på plads, og det sidste søm skudt ind i træværket.

Den 100 meter lange bro i Egebjergene var det sidste projekt i det sidste loop på 900 meter. Kulminationen på otte års arbejde med at renovere og modernisere MTB-sporet i Hareskovene.

- Jeg har set frem til det, men også frygtet det lidt. Det er en lidt mærkelig fornemmelse, men heldigvis er der stadig nogle steder i St. Hareskov, hvor der trænger til udbedring, så vi bliver ved, men tager det nok lidt mere stille og roligt, siger Kristoffer Jørgensen, formand for Hareskovens MTB-sporgruppe, som tilsammen har brugt omkring 1000 arbejdstimer på det sidste 900 meter lange loop.

- Vi bygger også til os selv, men der er også en glæde ved at bygge til andre. Glæden ved at se andre have en god oplevelse eller en flok unger, der bare giver den gas. Det er motivationen for mig, forklarer Kristoffer Jørgensen.

MTB-sporet blev en øjeblikkelig succes, da det så dagens lys for over 20 år siden, men der gik ikke længe, før sporet var kørt i smadder. I 2013 dannedes foreningen Hareskovens MTB-sporgruppe. Første opgave var renovering af sporet ved Skovbrynet Station, og så gik det ellers stille og roligt derudaf. Efterhånden steg ambitionsniveauet. Renovering blev til decideret omlægning af ruten.

- Efter et stykke tid valgte vi at bygge et nyt spor, for at komme væk fra den del af sporet, som var bygget dårligt. Og i stedet for et langt spor lavede vi loops, fortæller Kristoffer Jørgensen.

Lige så stille dukkede etape efter etape frem. Rutschebane, Hejrebakken, BMX-en og i sommers Dyrebakken. Der manglede kun det sidste loop i Egebjergene.

- Vi bygger ikke spor for at ødelægge naturen, men fordi MTB-erne ville ødelægge naturen, hvis der ikke var et spor. Det er der samme som med ridespor i skoven. I dette tilfælde skulle vi bygge i en hundelufterskov, så vi valgte at føre sporet udenom området med mange løse hunde. Det førte os igennem bøgekrat og en mose. Den 100 meter lange bro skal derfor ses som et kompromis. Alternativet var at tilføre området store mængder materiale, forklarer Kristoffer Jørgensen.

MTB-sporet ser ud til at sprænge alle rekorder i år. Normalt er der 100.000 gennemkørsler af det 25 kilometer lange spor. I år ser tallet ud til at ende på 140.000 gennemkørsler.