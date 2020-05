Sidste omgang for Ole Holleufer

Liberal Alliances enlige byrådsmedlem flytter til København sammen med hustruen Charlotte, og stopper dermed i Furesø Byråd efter ti et halvt år for først Venstre og de sidste tre år for Liberal Alliance.

- Vi blev gift for et år siden. Det var en ny situation for os begge to. Vores børn er flyttet hjemmefra. Hvis man skal lave en ændring i sit liv, er det et interessant tidspunkt at gøre det på. Det er et positivt tilvalg. Et livsskifte, forklarer Ole Holleufer.