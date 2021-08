Birthe Olesen og Arne Ziegler har taget deres tørn i Seniorrådet og giver nu tøjlerne videre. Foto: Louise Mørch Vilster

Seniorråd øjner stort problem: Der er mange ensomme mænd

Der er især et problem med ensomme, ældre mænd mener to afgående medlemmer af Seniorrådet, der også ønsker flere, centrale boliger til seniorer

Furesø - 01. august 2021 kl. 07:30 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Når der skal kæmpes for de ældres rettigheder i Furesø Kommune, er det ofte Seniorrådet, der står klar i kulissen. Rådet har eksisteret siden 1997, efter at det blev lovpligtigtig for kommunerne at have et råd for seniorerne, der dengang hed Ældrerådet. Rådet er dermed bindeled mellem borgere over 60 år og politikere og forvaltning.

Til oktober er der valg til Seniorrådet, og to afgående medlemmer fortæller til Furesø Avis, hvad de ser som de største emner for de ældre i Furesø lige nu, og hvad de har fået ud af at sidde i rådet. 79-årige Birthe Olesen fra Værløse har siddet i Seniorrådet i fire år, og som tidligere ansat i Værløse Kommune var hun faktisk sekretær for rådet i otte år.

"Da jeg stoppede i Værløse Kommune ventede jeg 12 år med at stille op, da jeg gav mig selv en lang karenstid. Nok også lidt for lang tid," siger hun og griner.

Kæmpet mod besparelser Birthe Olesen er blandt andet tidligere leder af hjemmeplejen i otte år, og derfor ligger ældreområdet hende nært.

"Jeg har altid arbejdet inden for ældre - og sundhedsområdet som leder på hospitaler, plejehjem og i hjemmeplejen i Værløse. Derfor var det nærliggende at bruge min viden ," siger hun.

Og noget af det, som Birthe Olesen er mest stolt af at have kæmpet imod, er en besparelse på klippekortet til de ældre på plejehjemmene. Klippekortet giver en halv time om ugen, som de ældre kan bruge til at få en ledsager med til selvvalgte aktiviteter udenfor huset, og som kan spares op til højst otte timer.

"Vi har været meget aktive omkring klippekortet, hvor vi fik besparelsen væk. Når det handler om de svageste, gør man virkelig en indsats i rådet. For de ældre kan det handle om, at de mister retten til at komme ud i den friske luft. Vi fik også reduceret nogle besparelser på aktivitetscentrene Gedevasevang og Skovgården, hvor man i stedet ville bruge mere frivillig hjælp. Man skal være opmærksom på, at frivillige er noget ekstra, og de skal ikke erstatte personalet," siger hun.

Det andet afgående medlem af det ni mand store råd, er 79-årige Arne Ziegler fra Farum, der også har en fortid i Værløse Kommune, men i stedet som skattechef. Arne Ziegler startede i Seniorrådet for 13 år siden og har også været formand. Han har også altid interesseret sig for ældreområdet, og ud over rådet er han frivillig på aktivitetscentret Gedevasevang i Farum.

"Lige fra min opvækst har jeg haft en interesse for dem, der ikke kan klare sig selv, det har altid tændt mig," siger han.

Arne Ziegler har blandt andet kæmpet for aflastningspladser for demente, som kan give et pusterum til de pårørende.

"Jeg har trukket på mine egne erfaringer, da jeg havde en mor, der blev dement, og hvor hun pludselig ikke kunne kende sin mand. Det var svært. Der er derfor behov for, at det offentlige går ind og støtter de pårørende," siger han.

Ensomme mænd Som tidligere kommunale ledere er de begge enige om, at det er en anden tid, end dengang de arbejdede i kommunen. Der er færre ressourcer, og der skal som regel findes besparelser hvert år. Derfor mener de også, at Seniorrådets arbejde er vigtigere end nogensinde.

"Vi bliver stadig vigtigere i betragtning af de manglende ressourcer. Og samtidig stiger antallet af ældre over 80 år med 1400 inden 2030. Det giver ekstra udgifter," siger Birthe Olesen, mens Arne Ziegler tilføjer:

"Der er hos politikerne stor fokus på børn og unge på grund af forældrene. Men der er ikke mange, der tænker på de ældre," mener han.

Arne Ziegler mener især, at der er et stort problem med ensomme, ældre mænd, som der bør gøres mere for.

"Det er nemmere for kvinderne," siger han uddyber:

"Mange mænd har været mere optaget af det sociale liv på deres arbejdsplads, og når de så stopper med at arbejde, og hvis konen falder bort, så er det simpelthen frygteligt. Der er virkelig et problem med mændene," siger han.

Det er Birthe Olesen enig i:

"Der skal gøres noget mere for mændene. Ældre Sagen, hvor jeg er frivillig, arrangerer for eksempel ture for mænd, hvor de tager rundt og ser på bunkers eller fly. Mændene er sværere at få fat på, og kommunen bør derfor opsøge dem, når de bliver alene," mener hun.

Flere boliger Noget andet, der ligger dem begge stærkt på sinde, er flere ældreegnede boliger til seniorer, der ligger tæt på bymidterne og på offentlig transport. Det kan også være med til at frigive boliger til børnefamilierne.

"Vi vil gerne have flere lejligheder til folk, der er over 50 i både Farum og Værløse. Der er brug for steder, hvor der for eksempel er et fælleshus, men som ikke er et bofællesskab. For vi er forskellige, og det er ikke alle, der vil bo i et bofællesskab. Og det er vigtigt, at der er mulighed for at blive i sin egen bydel, så netværket ikke bliver mere skrøbeligt," siger Birthe Olesen.

Både Arne Ziegler og Birthe Olesen mener, at det er givende at sidde i Seniorrådet, og at det giver mange nye kontakter både inden-og udenfor kommunen. Rådet mødes hver måned, og derudover er der forskellige udvalg, som medlemmerne kan sidde i. To af medlemmerne er også med i Regionens Ældreråd, som mødes med regionrådets politikere, mens andre er med i et nordkommunalt samarbejde, hvor de udveksler erfaring med omkringliggende kommuner.

Rådet mødes også med lokalpolitikerne i Furesø, da de to gange om året har møde med udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv. Arne Ziegler og Birthe Olesen roser begge samarbejdet med dette udvalg.

"Tidligere var der slet ikke nogen dialog, men det er noget helt andet nu efter det seneste valg. De er meget lydhøre over for de problemer, som vi skitserer, og det gælder også forvaltningen," mener Arne Ziegler, og det er Birthe Olesen enig i.

Robothjælpemidler Derimod er der plads til forbedringer hos de øvrige udvalg, hvor de gerne vil have rådet inddraget mere i aktuelle emner, så de kan give deres input.

"Det gælder for eksempel digitaliseringsudvalget, der bestemmer, om der skal indføres robotter i plejen. Vi kunne godt tænke os at blive inddraget i, hvilke hjælpemidler der skal være på plejehjemmene. Vi vil gerne sikre, at der ikke sker indgreb i de ældres integritet og i den menneskelige kontakt ved indførelse af nye tekniske robothjælpemidler," siger Birthe Olesen

Der er også brug for et sted, hvor de ældre kan gå hen og få digital hjælp- for eksempel på Borgerservice, mener hun.

"Der er nogle, der hverken har computer eller mobil, og de er helt lost. Det bliver næsten kun værre," siger Birthe Olesen.

Deres henvendelse til digitaliseringsudvalget har nu betydet, at de skal mødes med udvalget til september. De to afgående medlemmer er afklarede med, at de ikke længere skal være en del af fremtidens Seniorrådet i kommunen.

"Du kan godt skrive, at det er sjovt at være i Seniorrådet, og hvis man ikke kender sin kommune, så kommer man til det," slutter Birthe Olesen.

Valg til Seniorrådet Valget foregår digitalt, og åbner den 29. oktober og lukker den 12. november kl. 20:00.

Kandidattilmelding foregår også digitalt fra den 1. september kl. 09:00 til og med den 30. september

Alle 60+ årige borgere er vælgere og valgbare.

Alle borgere, der modtager digital post, modtager når valget begynder et brev i deres elektroniske postkasse med en vejledning og et link til afstemnings systemet

Borgere, der er fritaget for elektronisk post, vil modtage et brev med stemmeseddel, en vejledning og en svarkuvert som stemmesedlen returneres med.