Se billedserie Kirsten Meldgaard flyttede sammen med sin mand Ole Mertz til Hjorteparken fra et stort hus i Farum.

Seniorer søger fællesskabet: Vi ville være del af noget større

Kom med ind bag hækken i seniorbofællesskabet Hjorteparken i Farum Nord. Her tager 46 beboere del i et fællesskab, hvor det er svært at føle sig alene

Furesø - 08. november 2020 kl. 07:28 Af Louise Mørch Vilster (tekst og foto) Kontakt redaktionen

I Seniorbofællesskabet Hjorteparken vender alle boligerne ind mod hinanden, og i midten står runde borde-bænkesæt, der næsten opfordrer til socialt samvær. Med vilje er hovedindgangen til de 28 rækkehuse placeret ud til denne side, og ikke ud mod hovedvejen, så det er lettere at komme hinanden ved.

"Du kan bare stille dig ud foran din dør, og fem sekunder efter ser du et menneske. Du er aldrig alene," siger 70-årige Kirsten Meldgaard, der bor i en af boligerne sammen med sin mand.

Det almennyttige seniorbofællesskab stod klar til indflytning i april sidste år, og allerede fra starten var der fundet lejere til alle boliger, der spænder fra 70-110 kvadratmeter. Hjorteparken har også et stor fælleshus på 212 kvadrameter, som danner rammen om mange arrangementer og aktiviteter. Der er i alt 46 seniorer, der både tæller par og enlige, og som alle har forpligtet sig til at tage del fællesskabet.

Elsker der sker noget En af dem er 75-årige Merete Mørk Jensen, der inviterer til kaffe og croissanter i sin lyse bolig på 85 kvadratmeter, hvor der er højt til loftet og terrasser til begge sider. Med om bordet sidder også Kirsten Meldgaard og Lars Schnoor, der er formand for bestyrelsen i Hjorteparken. Merete Mørk Jensen mistede sin mand for 15 år siden, og det var Lars Schoor og hans kone, der opfordrede hende til at blive en del af Hjorteparken. Merete Mørk Jensen var den næstsidste på listen, husker hun.

"Efter min mand døde flyttede jeg i en andelsbolig, som jeg var glad for. Men jeg blev spurgt af nogle gode venner, om det ikke var noget for mig, for man er aldrig alene, når man bor sådan et sted. Jeg elsker, at der sker noget, og at der er folk med engagement," siger hun.

I seniorbofællesskabet er det kutyme, at beboerne engagerer sig i enten et af udvalgene eller nogle af de små grupper, der er opstået omkring fællesinteresser. Merete Mørk Jensen er blandt andet formand for Fælleshusgruppen, og hun er med i en kreagruppe, der mødes for at strikke og lave patchwork en gang om ugen i fælleshuset.

"Men det vigtigste er, at vi snakker og drikke kaffe. Vi har også et motionshold, hvor der er en beboer, der underviser i en times motion fra top til tå. Det er smadder ærgerligt, at vi ikke kan det i denne coronatid, så det savner jeg i øjeblikket. Men så går vi en tur i stedet," fortæller hun.

Som en forelskelse Hjorteparken er et resultat af en bevidst satsning på seniorbofællesskaber, der blev startet i Furesø Kommune i 2013 under ledelse af OK-Fonden. Der blev dengang inviteret til et stort informationsmøde, hvor interesserede kunne melde sig til. Det har resulteret i fire seniorbofællesskaber, som enten er bygget eller ved at blive bygget, og et af dem er som sagt Hjorteparken.

Det er derfor en længere proces som de indflyttede beboere har været igennem. De kommende beboere har i løbet af processen mødtes hver måned og til forskellige sociale arrangementer, og de værste kanter blev derfor slebet af undervejs, fortæller Lars Schnoor.

"I 2015 blev vi en etableret gruppe, som mødtes hver måned for at lave vores værdisæt og husorden og for at etablere grundlaget for seniorbofællesskabet. Og når man skal have 46 mennesker til at fungere sammen, så sker der en masse ting. Det er ligesom en forelskelse. I starten er man sindssygt glade for hinanden og vil gøre alt for hinanden, lige indtil den første konflikt kommer. Sådan en proces har vi været igennem, så vi kender hinanden sindssygt godt, og jeg ved for eksempel, hvor jeg skal trykke, hvis jeg skal have Merete op i det røde felt," siger han, mens Merete Mørk Jensen smiler.

Fællesspisning Der skulle for eksempel besluttes, om der skulle være fællesspisning og i så fald hvor ofte. Det var der delte meninger om. Men det er endt med, at der ikke er faste fællesspisninger, da de blandt andet frygtede, at det ville skræmme nogle væk. Til gengæld er der mange arrangementer i løbet af året, hvor beboerne alligevel ender med at spise sammen.

"Hele processen er grunden til, at vi opfatter hinanden som en ekstra familie, for vi er ikke kommet springende ind. Det gør de nye beboere, og det giver en særlig forpligtelse til at involvere og engagere dem i de forskellige arbejdsgrupper. Det er der, netværket er," siger Kirsten Meldgaard.

Selvom det er almennyttige lejeboliger er Hjorteparken et selvejende seniorbofællesskab, hvor de selv skal holde styr på økonomien og stort set klare alt selv. Til gengæld kan de også selv beslutte, hvem der får lov til at flytte ind, når der på et tidspunkt kommer ledige boliger. Derfor har de også et visitationsudvalgs, som Kirsten Meldgaard er formand for. Hun fortæller, at der allerede er 56 personer på en såkaldt interesseliste, og der er derfor rigeligt at tage af.

"Det er især vigtigt at få en vis aldersspredning, og vi vil helst ikke kun have gamle beboere, for så ryger noget af idéen om, at vi er ansvarlige for alt selv," forklarer hun.

Gennemsnitsalderen er lige nu 72 år, og hovedkriterierne for at flytte ind er, at man er fyldt 55 år og ikke har hjemmeboende børn. Men der er allerede folk under 55 år, der har skrevet sig op, og det er en god idé, fortæller Kirsten Meldgaard.

"Man kan sagtens skrive sig op inden, man fylder 55 år, og det er meget vigtigt at have dem på listen. Faktisk kan det være for sent, når man er fyldt 70 år," siger hun.

Del af noget større Kirsten Meldgaard og hendes mand kommer selv fra et hus i Farum, hvor de havde boet i 43 år, men det var blevet for stort og hendes mand havde dårlig ryg.

"Vi syntes, at det lød super interessant, da vi har været vant til at engagere os i alt muligt i kommunen fra gymnastikforening til kunstforeningens bestyrelse. Vi ville rigtig gerne bruge vores energi, og vi elsker at være i Farum," siger hun og holder en pause.

"For os handlede det om, at vi ville flytte ind i noget mindre, men samtidig blive en del af noget større," siger hun.

En lignende historie har Lars Schnoor, der sammen med sin kone tog en hurtig beslutning, da de hørte om muligheden.

"Jeg er tidligere ældrechef i Gladsaxe Kommune og har derfor interesseret mig for ældreområdet. Jeg har arbejdet med demens, og derfor vidste jeg, at det er vigtigt at sætte mål for sin alderdom. Vi havde et dejligt hus på 130 kvadratmeter, men da jeg læste om det, spurgte jeg min kone, som syntes det lød spændende, og samme eftermiddag meldte vi os ind," fortæller han.

Klarer alt selv Mens vi taler træder en anden beboer pludselig ind i entréen og hilser. Det er Per, der er på rundtur, da han frivilligt har meldt sig til at skifte alle filtre i ventilationsanlæggene.

"Det er et godt eksempel på, hvordan vi laver tingene selv. Ellers skulle vi betale os fra det. Hvis der er nogen, som skal have lavet noget VVS-arbejde, er det også Per, man ringer til," siger Lars Schnoor.

Og med 46 mennesker der hver især har haft et langt arbejdsliv, er der mange fagligheder at trække på. Alle bidrager til fællesskabet på hver deres måde, fortæller de tre, og ingen skal føle sig udenfor, hvis de for eksempel ikke kan deltage i arbejdsdagene.

"Vi har også bofæller, der overhovedet ikke kan. Sidste år til en arbejdsdag fandt jeg ud af, at der var en beboer, der sad på sin terrasse, og jeg spurgte hvorfor kommer du ikke op til os. Men han var simpelthen så flov over, at han ikke kunne arbejde. Jeg sagde, vi tager din stol op til os mænd, så får du en øl eller sodavand. Han er skidesjov, men han kan ikke grave, og det skal han ikke have dårlig samvittighed over. Det det blev han rørt over," husker Lars Schnoor.

Inspirerer andre Over hele landet er der i disse år en stigende interesse for at bygge seniorbofællesskaber, og hos Hjorteparken har de ofte besøg af interesserede, der vil høre, hvordan det fungerer i praksis.

"Der kommer mange besøgende. Sidst deltog jeg i et møde med direktører fra PFA, da de har bevilliget penge til OK-Fonden til at bygge i ti kommuner. Vi har også haft Tårnbys borgmester ude, og de har nu bygget et seniorbofælleskab," siger Lars Schnoor, mens Merete Mørk Jensen snart får besøg af forskellige pensionistforeninger, som vil ud at kigge.

Efter snakken viser de tre stolte rundt på hele grunden, hvor bøgehække og planter er ved at vokse op, og hvor der er en smuk udsigt ned til Fredskoven. Vi ser også fælleshuset og det velassorterede kælderum, hvor mændene kan rumstere for sig selv. I cykelskuret har et par mænd taget initiativ til at hænge hylder op til cykelhjelme.

"Det betyder noget at finde sammen i små enklaver og føle, at man gør noget. Det er små intiativer, men jeg synes, det er genialt," mener Merete Mørk Jensen.

Ikke rosenrødt Alle vi møder hilser og kommer med en lille kommentar, og det kan derfor tage lang tid at komme fra den ene til den anden, siger de og smiler. Men selvom det kan lyde som et idyllisk sted at bo, er det vigtigt for dem at understrege, at det ikke er rosenrødt det hele. For et seniorbofællesskab bliver ikke automatisk et velfungerende sted.

"Der kan være mange faldgruber. Derfor er det især vigtigt, at man har anvisningsretten, for hvis du placerer nogen herude, som ikke har taget stilling til det, og som ikke føler sig forpligtet, så bliver det svært," siger Kirsten Meldgaard, mens Lars Schnoor supplerer:

"Det skal udvikles for at leve, for ellers dør det, og man skal blive ved med at sætte sig nye mål, for det er det, der trækker. Ellers kan man lige så godt bo i en almindelig bolig. Men det er bevist, at folk i bofællesskaber lever længere, og det er fordi, vi forlanger noget af hinanden," mener han.

Seniorbofællesskaber Furesø Avis sætter over de kommende uger fokus på de populære seniorbofællesskaber, der skyder op i Furesø Kommune i disse år. I 2013 gik startskuddet til en række nye seniorbofælleskaber efter et stor informationsmøde med interesserede borgere.

Det er blevet til fire seniorbofællesskabet, hvoraf to af dem står færdige. I næste uge kan du læse om livet i Seniorbofællesskabet Laanshøj i Værløse.