Se billedserie Aktivitetsbanen består af tre forskellige elementer.

Seniorer skal også have det sjovt

Furesø - 06. november 2019 kl. 13:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De unge mennesker drøver afsted på skateboards eller i idrætshallerne. De voksne hygger sig med løb eller i MTB-sporet. Ehver generation har sine aktiviteter, og nu får kommunens ældste borgere også en aktivitetsbane.

En ny udendørs aktivitetsbane ved Plejecenter Lillevang, som består af tre forskellige aktivitetsstationer, bliver den 20. november indviet ved en reception, hvor byrådsmedlem Matilde Powers klipper snoren.

Det er Lillevangs Venner, som er en støtteforening på Plejecenter Lillevang med ca. 60 medlemmer, der har taget initiativ til opførelsen af en aktivitetsbane, som plejecenterets brugere og forhåbentlig rigtig mange af Furesøs ældre borgere kan benytte sig af. Anlægsudgifterne er 300.000 kr., som er doneret af Esther Marie Sørensens Fond og Velux Fonden.

Den udendørs aktivitetsbane består af tre forskellige aktivitetsstationer, hvor man ved forskellige øvelser kan styrke balance, kredsløb, koordination, stabilitet eller kondition. Al forskning viser, at du kan mindske risikoen for hjertesygdomme, blodpropper, forhøjet blodtryk og stivhed i muskler, led og demens, når du motionerer regelmæssigt. Og især som ældre borger er det vigtigt at træne din kondition, din muskelstyrke, dine knogler, din bevægelighed og din balance.

- Redskaberne er simple at benytte, og ved hver aktivitetsstation vil der være skilte med instruktioner til redskaberne og illustration af øvelserne, som alle har fået dyrenavne. Aktivitetsbanen er bygget i flotte naturmaterialer, så den passer godt ind i den omgivende smukke natur og er primært henvendt til alle der frekventerer Plejecenter Lillevang (beboere og daggæster) men kan også sagtens benyttes af andre ældre borgere i Furesø Kommune, siger Birte Jakobsen, der er bestyrelsesmedlem i Lillevangs Venner.

Der er flere muligheder for træning ved hvert redskab, sådan at man kan kalde det trænings-stationer. Det betyder, at området kan fungere som et sted, hvor personer fra dagcenteret samt plejecentret kan komme, så der skabes et fællesskab omkring stedet. Ældre med rolla-torer samt mindre handicap vil også have mulighed for at benytte redskaberne. I forbindelse med aktivitetsbanen kan der også etableres gode kontakter mellem ældre udenfor Lillevang og de som frekventerer Lillevang ofte.

Beboere, daggæster og personale glæder sig rigtig meget til at tage aktivitetsbanen i anven-delse, og når der bliver opsat bænke og blomsterkummer m.m. bliver det nye område en rigtig lille hyggekrog på Lillevang.

Altsammen til stor glæde for udvalgsformand Matilde Powers (S).

- I Furesø er vi begavet med stærke fællesskaber, fyldt med stor omsorg og nysgerrighed på hinanden. Når vi som borgere har lyst til at hjælpe hinanden på frivillig basis- som det er sket her på Lillevang, så går alle involverede hjem med noget positivt i bagagen. Udover en fan-tastisk aktivitetsbane spænder gevinsterne også over stærkt sammenhold blandt de frivillige, livskvalitet for Furesøs ældre og muligheden for at leve et sundt og aktivt liv - hele livet også for andre end Lillevangs beboere. Det er ikke til at komme udenom,, at Lillevangs Venner er en flok meget engagerede, vedholdende og iderige mennesker, og vi skylder deres indsats en stor tak, siger Matilde Powers.

Indvielsen af aktivitetsbanen finder sted på Plejecenter Lillevang onsdag d. 20. november klokken 13.30 til 15.00.

Matilde Powers og bestyrelsesmedlem i Lillevangs Venner Birte Jakobsen klipper snoren ude ved aktivitetsbanen. Herefter er der reception på dagcenteret på Plejecenter Lillevang, hvor Furesø Kommune er vært.