74-årige Finn Steen-Andersen og 70-årige Christina Fusager flyttede i starten af året ind i seniorbofællesskabet Laanshøj. Foto: Louise Mørch Vilster

Seniorer endte med at bygge bofællesskab selv

Det har været en lang proces at få bygget de 19 rækkehuse i Seniorbofælleskabet Laanshøj. Da det ikke kunne ske i samarbejde med OK-Fonden, tog beboere sagen i egen hånd

Furesø - 13. november 2020 kl. 19:45 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Seniorbofællesskabet Laanshøj i Kirke Værløse skiller sig ud fra de øvrige bofællesskaber i kommuen ved at være ejerboliger. Men egentligt var den oprindelige plan at bygge andelsboliger i samarbejde med OK-Fonden, fortæller bestyrelsesformand Finn Steen-Andersen. Han er flyttet ind i et af rækkehusene sammen med sin kone Christina Fusager fra et stort parcelhus i Hareskovby. Og det har været en lang proces at få bygget husene, som begyndte tilbage i 2013.

"Først fik vi anvist en grund ved Jonstrup, men den var for fugtig. Så fik vi anvist en anden grund, hvor der var fredede markfirben. Og så endte vi her. De første år samarbejdede vi med OK-Fonden, og der var planer om andelsboliger. Men det var kun Spar Nord i Jylland, der ville finansiere det, og det skulle refinansieres hver gang, renten ændrede sig. Så derfor begyndte vi at tale om ejerboliger, men det havde OK-Fonden ikke arbejdet med før," fortælller han.

'Vi bygger sgu selv' Derfor endte det med, at gruppen af interesserede seniorer selv gik videre med projektet og købte grunden af Realdania.

"Jeg kan huske, da vi sad til en frokost, og der var en, der rakte hånden op, og sagde 'vi bygger sgu selv'. Der havde vi også fået øl og rødvin," siger Christina Fusager og griner.

"Men vi ville så gerne have, at det blev til noget," tilføjer hun.

Der blev derfor nedsat en bestyrelse og flere arbejdsgrupper. De tog selv kontakt til flere byggefirmaer for et få et tilbud på rækkehusene. Det endte med at blive HHM, der løb med ordren, og det samarbejde har de været meget glade for. De fortæller dog, at lokalplanen har været styrende for, hvad de måtte eller ikke måtte gøre i forhold til byggeriet, men inden for de rammer, har de kommene beboere selv valgt alt fra mursten til træsort og vinduer.

Meget arbejde De har også selv haft stor indflydelse på, hvordan deres egen bolig skulle indrettes, og indenfor ligner de derfor ikke hinanden.

"Vi googlede mursten, og så gik ud og kiggede på det, for vi ville godt have indflydelse på byggeriet. Det gode var, at vi lærte hinanden at kende med gruppearbejdet. Nogle gange tænker jeg, at det kunne være fint at lave med en oversigt til Ældresagen til brug i andre byggerier, for vi har de mest utrolige erfaringer. Det har også været godt for vores ældre hjerner, for vi har hele tiden haft noget, vi skulle udredde og finde ud af," siger Christina Fusager.

Glæde af hinanden Som formand for bestyrelsen har Finn Steen-Andersen haft et ugentlig møde med resten af bestyrelsen de seneste syv år, og det har derfor krævet en stor arbejdsindsats. Derudover trak byggeriet ud, da der blandt andet kom klager udefra over lokalplanen, som ifølge Finn Steen-Andersen forsinkede projektet med halvandet år. Men nu hvor de sidder i deres 105 kvadratmeter store bolig, har det været det hele værd.

"Vi er rigtig glade for at bo her, og der er en fantastisk natur omkring os. Jeg synes også, at vi har meget glæde af hinanden," siger Finn Steen-Andersen, mens Christina Fusager tilføjer:

"Der er hele tiden nogen, du kan hjælpe, eller som kan hjælpe dig. 14 dage efter vi flyttede ind, var der en, der fik en blodprop, og vi har stået der alle sammen. Vi får jo rigtige venner, for når du bor sådan et sted, kan du ikke skjule noget for nogen, da du ses hele tiden. Det er dejligt afslappende," mener hun.