Seniorer åbner op for naboerne

Furesø Senior Motion vil med sit nye navn forsøge at tiltrække nye medlemmer fra Værløse og omegn.

Furesø - 09. maj 2018 kl. 06:19 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Farum Senior Motion skifter navn til Furesø Senior Motion, og det er der to årsager til. Den ene handler om fællesskab, den anden om at få flere medlemmer - især fra Værløse og omegn. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi mødes hver onsdag i Bybækhallen til gymnastik. Så driller vi hinanden lidt med, hvor vi kommer fra, men det holder hurtigt op, og så dyrker vi gymnastik, og bagefter drikker vi kaffe.

Det fortæller 82-årige Erling Brix-Thomsen, som er en af foreningens ældste medlemmer. Han er samtidig formand - og så er han den ene af to undtagelser i bestyrelsen. Han bor nemlig i Værløse. Alle de andre er fra Farum.

- For omkring 10 siden opdagede min kone, at der var gymnastik i Farum, og da der ikke var noget tilsvarende i Værløse, sprang vi på det. Det har vi været glade for, og jeg kom snart ind i bestyrelsen og har været formand de seneste syv år, fortæller Brix-Thomsen.

Han tilføjer, at der stadig ikke findes et tilsvarende senior-gymnastik-tilbud i Værløse. Dog med undtagelse af, at man kan melde sig ind i en idrætsforening - og betale en del mere i kontingent, siges der . I Furesø Senior Motion betaler man 450 kr. om året.

Næsten 100 procent deltagerne på Farum Senior Motions generalforsamling i marts stemte for et forslag om, at foreningen skifter navn til Furesø Senior Motion.

Begrundelsen for forslaget var, at Furesø Kommune har eksisteret som én samlet kommune i mere end 10 år, og alligevel er der stadig skel.

»Navneskiftet er et bidrag til viske endnu et skel mellem de to gamle kommuner ud. Furesø Senior Motion vil signalere, at foreningen er for alle 60+ borgere i hele kommunen. Altså ikke kun for dem i nord eller dem i syd, men så absolut for alle borgere. I Furesø Senior Motion har ca. 90 procent af medlemmerne bopæl i Farum og kun 10 procent i Værløse. Denne skævhed ønskes ændret,« skriver menigt medlem Anne Gram i en pressemeddelelse.

- Vi er ca. 100 medlemmer af foreningen, gennemsnitsalderen er der omkring starten af 70erne, og der møder vel 60-70 seniorer op hver onsdag. Men vi har også brug for flere medlemmer, så vi fortsat kan lønne en professionel instruktør. Tidligere havde vi kun frivillige instruktører, fortæller Erling Brix-Thomsen.

Der meldes om ledig gulvplads i Bybækhallen - i Farum - til endnu flere, og det er gratis at prøve resten af maj.