Seniorbofællesskab: Man skal være rummelig for at bo herude

Efter mange års venten flyttede Kirsten Matthiesen og René Beck i starten af året ind i hver deres bolig i seniorbofællesskabet Laanshøj. De nyder det sociale samvær i fulde drag, men indrømmer at det også kan blive lidt for langhåret ind i mellem

14. november 2020 kl. 11:50 Af Louise Mørch Vilster

Da Forsvaret forlod Flyvestationen i Værløse for omkring 15 år siden, begyndte et nyt boligområde at blomstre op i Kirke Værløse. Et af de nyeste skud på stammen er seniorbofællesskabet Laanshøj, som har været omkring syv år undervejs. Det er alle ejerboliger, som spænder fra 85-105 kvadratmeter, og i februar af i år fik de spændte boligejere endelig nøglerne til rækkehusene.

"Jeg har altid været fascineret af Flyvestationen, og jeg ville gerne ind på området, når jeg gik rundt om Søndersø. Det var dengang, der stadigvæk var hegn omkring. Så da man i sin tid begyndte at bygge herude, tænkte jeg, at jeg gerne ville bo herude," fortæller Kirsten Matthiesen.

En tilfældighed Hun bor alene i et af husene på 85 kvadratmeter, og sammen med René Beck, der er flyttet herud sammen med sin kone, fortæller hun om det første halve år i seniorbofællesskabet. Omkring halvdelen boede i forvejen i Furesø Kommune, mens René Beck og hans kone i stedet er tilflyttere fra Rødovre.

"Vi kom ind ved en fuldstændig tilfældighed. Jeg talte med gammel fodboldkammerat, om hvad vi skulle i vores seniorliv. Han sagde, at han var i gang med noget bofællesskab herude, og jeg syntes, det lød interessant. Så kom vi til møde, og blev vi en del af det," siger han.

De er begge 61 år, og de er derfor de yngste herude, hvor gennemsnitsalderen ligger på omkring 70 år. Derfor er der også nogle i deres omgangskreds, der syntes, at det var lidt tidligt at flytte i seniorbofællesskab.

"Jeg hørte kommentaren flere gange, du er da ikke senior. Nej, men det bliver jeg. Jeg har kun fået positive reaktioner, men der er nogle, som har spurgt, om det er et olde kolde. Men nej det er det ikke, for man har stadig sit eget," siger Kirsten Matthiesen.

Fredagsbar og grillaften De flyttede nærmest ind samtidig med corona-pandemiens indtog, og derfor har der ikke været så mange muligheder for fællesaktiviteter, som de håbede på. I stedet har de stillet højtalere udenfor med fællessang med Philip Faber, og så har de stået i hver sin døråbning og sunget med. I løbet af sommeren har de holdt en del grillaftener sammen, og der har været både fredagsbarer og fodboldaftener med storskærm i fælleshuset. De fik også gang suppe-tirsdage, men så ramte restriktionerne igen, og det var slut med fællesspisninger.

"Vi har haft mange fredagsbarer, hvor vi sidder ude og tager egne drikkevarer med. Det håber jeg, at der kommer mere af," siger Kirsten Matthiesen.

Der er også allerede kommet en tradition med fødselsdagssang udenfor fødselarens dør, og der er endda blevet nedfældet Laanshøjs egen fødselsdagssang.

"I går var vi over ved Finn Steen og synge fødselsdagssang. Så mødes vi alle kl. 9, og det store flag bliver hejst," siger Kirsten Matthiesen.

"Det er super hyggeligt," siger René Beck.

For meget rundkreds Seniorbofællesskabet Laanshøj er det eneste i kommunen, som består af ejerboliger, og de nye naboer har sammen besluttet alt fra typen af mursten til farven på træet. Og der er stadig mange beslutninger, der skal træffes, når det gælder indretningen af fælleshuset.

"Jeg synes, det har været sjovt at være med i opbygningsfasen. Jeg har ikke prøvet at bygge hus selv før, men det er noget helt specielt at være med til at præge det. Vi har diskuteret alt, og vi diskuterer stadig meget, og det sker ikke altid i fred og fordragelighed. For eksempel står billederne der bare, for vi kan overhovedet ikke blive enige, om de skal hænges op," siger hun og peger hen mod en række billeder, der står på gulvet i glas og ramme.

Kan det blive lidt langhåret at beslutte alt sammen?

"Ja," siger de begge i kor, mens René Beck uddyber:

"Du beskriver det fuldstændigt rigtigt. Og det kan blive for langhåret ind i mellem. Jeg har altid været vant til at bestemme selv, og der kan det være svært at komme ud et sted, hvor der skal være rundkreds og lilla tørklæde, for den type er jeg ikke lige. Men selvom, der er mange ting, der er langhåret, er der er også mange gode ting," siger han.

Ikke et kollektiv Kirsten Matthiesen mener, at der i dette seniorbofællesskab er en stor grad af frivillighed, som de begge sætter pris på.

"Når vi har fælles arbejdsdage kommer man, hvis man har tid eller lyst. Sådan er det ikke altid i andre seniorbofællesskaber. Det betyder meget for mig, for det er ikke et kollektiv, og det skal ikke være det," siger hun.

Der er allerede oprettet flere læsegrupper og et yogahold, men det er lige så meget de spontane sammenkomster, de nyder i bofællesskabet. Alle beboere er koblet op på den fælles platform Borigo, hvor de sender beskeder til hinanden. En af dem har en stjernekikkert og inviterede derfor til at se på stjerner en aften.

"Så stod vi på parkeringspladsen og så på stjerner sammen," siger René Beck og tilføjer:

"Når du kommer hjem, er der hele tiden nogen, du kan tale med. Det, synes jeg, er hyggeligt."

Rummelighed Ikke mindst deres børn er glade for at forældrene er flyttet i seniorbofællesskab, så der hele tiden er andre mennesker tæt omkring dem. Begge er de dog enige om, at det kræver en god portion rummelighed og tolerance at være en del af et bofællesskab med mange forskellige mennesker.

"Man kommer ind med forskellige forventninger. Nogle føler, vi skal være fælles om alt, fra den lille bitte beslutning, hvor andre i stedet tænker, at det kan vi godt selv beslutte. Derfor bliver man nødt til at være rummelig og besidde tolerance," siger René Beck, mens Kirsten Matthiesen supplerer:

"Hvis man tror, at man skal tromle sin egen holdning igennem, er det ikke noget for en, eller hvis man tænker, at de andre skal gøre al arbejdet. Man skal også kunne give noget af sig selv. Jeg har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herud," siger hun.

Seniorbofællesskabet Laanshøj Består af 19 ejerboliger fra 85-105 kvadratmeter samt et fælleshus. Rækkehusene er bygget af totalentreprenør HHM, og stod klar til indflytning i februar 2020.

På grund af den store efterspørgsel på seniorboliger er der blevet bygget yderligere seks rækkehuse på 110 kvadratmeter på grunden ved siden af.

De stod færdige i juli 2020, og der mangler stadig at blive solgt et af husene. Seniorer har fortrinsret, og køber kan vælge at blive en del af seniorbofællesskabet.

Læs mere på laanshojsenior.dk

