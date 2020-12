Seks anbefalinger til mere natur i Furesø Kommune

"Store ensartede marker kan være flotte at se ud over, men kan være store ørkener for dyrelivet. En blomstrende grøftekant med vandhuller og krat med bier, frøer og kvidrende fugle er gode levesteder for dyr og giver os oplevelser. Dét skal vi have mere af. I 2030 skal Furesø være en kommune, hvor vi passer endnu bedre på vores natur og har mere forskelligartet natur. Jeg vil gerne takke for det frugtbare samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Værløse Naturgruppe og sige en stor tak til alle de borgere, der er kommet med så mange kreative forslag til at forbedre forholdene for kommunens natur," siger Lene Munch-Petersen (A), formand for 'Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling'.