Sean jagtede sin egen bil efter at politiet afviste at rykke ud

Sean Gornstein fik for nyligt stjålet sin bil af en snedig tricktyv. Derefter brugte han Facebook til at mobilisere hjælp, og det gav pote. Til gengæld er Sean Gornstein ikke imponeret over politiets indsats

Furesø - 13. februar 2021 kl. 07:17 Af Louise Mørch Vilster

Det har været en intens uge for 53-årige Sean Gornstein fra Østerbro. Han satte for nyligt sin bil til salg, men da den blev fremvist til en privat køber, endte han med at blive offer for et planlagt tricktyveri. Gennem en ihærdig indsats af både ham selv og mange borgere fra blandt andet Værløse, er det nu lykkedes at få bilen hjem igen. Sean Gornstein deler nu sin historie, som han håber, at andre kan tage ved lære af.

Det hele startede en lørdag eftermiddag med en fremvisning af sin bil, en Chrysler PT Cruiser, som en yngre fyr fra Værløse var taget ud for at se. Men det viste sig hurtigt, at fyren ikke havde nogen intentioner om at købe bilen, der var sat til salg for 50.000 kroner.

"Han er en pæn ung mand på omkring 30 år, som er stille og rolig og ikke har travlt. Han kigger i bilen og stiller alle de rigtige spørgsmål, og efter ti minutter spørger han, om han kan prøvekøre den," fortæller han til Furesø Avis.

Sean Gornstein insisterer dog selv på at køre med, men han når aldrig at sætte sig ind i bilen. Den unge mand sætter sig først ind på forsædet, og beder Sean Gornstein om at sætte sig ind på bagsædet.

"Han siger, kan du holde min mobil og kaster den til mig. Så tager jeg mobilen, og da jeg skal hen til døren, så kører han. Jeg tænker først, fint nok, han må ikke have hørt mig. Men så ser jeg nærmere på mobilen, der er slukket. Den er gammel, og jeg finder ud af, at der ikke er noget simkort i. Jeg tænker fuck, det er et scam. Tænk, at jeg faldt for det," siger han.

Går på Facebook Sean Gornstein ringer derefter til Københavns Politi, som ikke er overbevist om, at det er et biltyveri.

"De siger, giv ham en chance, han prøver nok bare bilen, selvom jeg fortæller om simkortet. De siger, at de kan ikke gøre noget, før der er gået en time, men at jeg kan gå ind og politianmelde det," siger han.

Herefter er gode råd dyre, og Sean Gornstein beslutter sig for, at sprede budskabet om biltyveriet på Facebook. Det når også til Facebook-gruppen '3500 Værløse', og han bliver dagen efter kontaktet af Nordsjællands Politi, der har fået en henvendelse fra en borger, der har set bilen i Værløse.

Sean Gornstein er derfor klar til at køre dertil for at få bilen tilbage. Han spørger Nordsjællands Politi, om de kan sende en patrulje til adressen, så tyven ikke kører af sted med bilen i mellemtiden. Hans kilde har sendt et billede af bilen, og nummerpladen matcher, så Sean Gornstein er ikke i tvivl om, at det er hans bil.

"Jeg siger: Kan I ikke sætte en mand ned og bevogte bilen, men politiet siger, at de ikke må gøre noget. Du skal selv hente bilen, siger de."

Han får i stedet personen til at holde øje med bilen, men ti minutter før, han er fremme, ringer vedkommende og siger, at bilen er på vej væk. Sean Gornstein ringer igen til politiet og forklarer situationen, men politiet fortæller, at de ikke kan nå at sende en bil. Der er derfor ikke andet at gøre end at køre tilbage til Østerbro. Sean Gornstein fortæller, at han er forbløffet over politiets reaktion.

"Jeg ved godt, at politiet har andet at lave, men jeg er mest overrasket over, at da bilen var identificeret, kunne de ikke engang sende nogen ned i 20 minutter. Det er helt logisk, at manden kan stikke af igen, og i stedet skal jeg jage min egen bil," siger han.

Bliver holdt øje Sean Gornstein må derfor køre hjem uden bilen, men i de følgende dage bliver han ved med at poste opslag i forskellige Facebook-grupper, og det ender med at han modtager over 100 henvendelser fra folk, der enten har set en lignende bil, eller på anden måde forsøger at hjælpe. En vognmand fortæller for eksempel, at han vil sprede ordet til sine kolleger i taxabranchen, som kan holde øje med bilen. Og i Værløse bliver der holdt godt øje med, om bilen vender tilbage til adressen. Der er dog også forskellige folk, der prøver at svindle sig til dusøren, fortæller Sean Gornstein.

Samtidig fodrer han politiet med oplysninger, da han både har navn og adresse på biltyven, men hvor bilen er, har han ingen anelse om.

Sean Gornstein har selv skrevet sms'er til den unge fyr, da han fandt hans mobilnummer. Han bad ham derfor om at levere bilen tilbage, men fyren endte med at blokere ham.

"Jeg fik at vide, at han kom tilbage til sit hjem senere på aftenen men uden bilen," siger han.

Bilen afleveres i Hillerød Men heldigvis tager historien en ny drejning. Over weekenden finder Sean Gornstein ud af, at politiet er mødt op på mandens adresse fredag formiddag, og at han nu er i deres varetægt. Og om mandagen får han et opkald fra et bilværksted i Hillerød, som om fredagen har fået indleveret bilen anonymt, da bilnøglerne er smidt i postkassen.

Da der ikke var nogen, der henvendte sig om bilen, slog de på værkstedet bilen op, og så at den var meldt stjålet. Derefter ringede de til Sean Gornstein og tilbød at køre helt til Østerbro med bilen.

"De skulle ikke have noget for det, de ville bare gøre noget godt. Så sluttede det, og nu står den her," fortæller Sean Gornstein, der er mentalt udmattet efter den lange jagt på bilen.

Han fortæller sin historie for at advare andre mod den form for tricktyveri. Og for at fortælle, at det efter hans erfaring er nødvendigt selv at gøre en indsats for at sprede budskabet.

"Jeg tror generelt, at biltyveri ligger så langt nede på listen hos politiet, at man er nødt til at presse på selv. Hvis jeg bare havde lænet mig tilbage og tænkt, nu har de sagen, så tror jeg ikke, jeg havde fået den tilbage. Men da der var fokus på det, og det hele nærmest blev leveret på et sølvfød, så rykkede politiet til sidst på det," siger han.

Tillid får et slag Derudover fandt Sean Gornstein ud af, at forsikringen ikke dækker den form for tyveri, da han selv havde givet nøglerne ud. Hans råd til andre, der skal sælges deres bil privat, er derfor:

"Få først navn, adresse og telefonnummer, så man kan tjekke dem på for eksempel Facebook. Og når de kommer, så sæt dig ind i bilen, før du udleverer nøglen. Det er nok det bedste råd, man kan give," siger han.

Sean Gornstein er taknemmelig for de mange borgere i især Værløse, der holdt øje og løbende gav ham tips om, hvor bilen kunne være,

"En stor tak til alle i Værløse og de omkringliggende kommuner. Deres tips var enormt vigtige for at holde pres på tyven. Han kunne ikke bevæge sig så meget, fordi bilen var så overvåget. Jeg fandt ud af, at der rent faktisk er mange, der gerne vil hjælpe, hvis man spreder budskabet," siger han.

Bilen har han stadig tænkt sig at sælge, og på trods af den store hjælp fra mange mennesker, har Sean Gornsteins tillid til fremmede alligevel fået et knæk.

"Ens tillid til andre mennesker får et slag. Læren er, at man ikke skal være godtroende, og tro at folk er på samme måde som en selv," siger han.