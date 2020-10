Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Se tallene: Fem skoler i kommune har været ramt af coronasmitte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se tallene: Fem skoler i kommune har været ramt af coronasmitte

I Furesø er det særligt de unge, som i de seneste uger er konstateret smittet med covid-19. På skolerne har 18 elever og fire ansatte indtil videre været testet positiv, og kommunen overvejer nu næste skridt

Furesø - 29. oktober 2020 kl. 09:19 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Ligesom i mange andre kommuner går det den forkerte vej med smittetallene i Furesø. I løbet af den seneste uge (fra søndag til søndag) har der været 42 nye tilfælde af coronasmittede borgere, og kommunens incidenstal ligger dermed på 102,8.

Men tallene fra Statens Serum Institut viser, at det især er børn og unge fra 10-19 år, der skiller sig ud, da de står for 15 af smittetilfælde den seneste uge. Det er over dobbelt så meget, som i de andre aldersgrupper, hvor det højeste tal er seks smittede.

Det fik forleden Furesø Kommune til at oprette et Facebook-opslag rettet mod forældre, der blev flittigt delt og nåede ud til over 14.000 borgere.

"Smittetallet i Furesø stiger. Og især børn og unge bliver smittet lige nu. Lad os alle igen tale med vores børn og unge - allerede i dag: Hold afstand, vaske hænder ofte, se færre mennesker, giv kun krammere til de nærmeste, bliv hjemme, når man er syg," stod der efterfulgt af et link med gode råd til særligt unge fra Statens Serum Institut.

Årgange sendt hjem I Furesø Kommune har fem skoler indtil videre haft elever med covid-19, og det har ført til, at både klasser og årgange er blevet sendt hjem. Der har i alt været 18 elever og fire ansatte, der har været testet positiv, og værst har det været på Stavnsholtskolen i Farum, hvor syv elever og to lærere har været smittede i løbet af september og oktober. Det viser en opgørelse fra Furesø Kommune, som Furesø Avis har fået indsigt i. Dernæst kommer Hareskov Skole, hvor der i oktober har været fem smittede elever fordelt over 6.,7.,8. og 9. klasser.

Fra familiemedlemmer På Stavnsholtskolen blev alle 9. klasser for få uger sendt hjem, efter at fire elever var blevet smittet i en klasse. Og da klasserne havde haft valgfag på tværs, blev det besluttet at sende hele årgangen hjem. Hver gang der bliver taget beslutninger om, hvor mange der skal sendes hjem efter konstateret smitte, sker det i samarbejde mellem den enkelte skoleleder samt skolechef i Furesø Kommune, Per Christensen. Han hæfter sig især ved, at smitten i de fleste tilfælde er kommet fra familiemedlemmer.

"Antallet af smittede har været stigende, men det ser ud som om, at retningslinjerne fungerer rimeligt, og at det ikke breder sig i hele klasser på én gang. Hvis vi kigger på tallene, er det kun i ét af smittetilfældene, at elever har smittet andre elever. Det er i stedet kommet via familiemedlemmer, og der er kun få, der har haft symptomer, og de har derfor været mildt ramt. Det er meget glædeligt," siger Per Christensen.

Kampagne mod unge I Furesø Kommune holdt de forleden et møde i ledelsen om de forhøjede smittetal blandt særligt de unge, og der var blandt andet overvejelser om at iværksætte en kampagne målrettet de unge. Men efter regeringens udmeldinger er -flere skridt kampagnen særligt rettet mod unge sat på stand by, fortæller Per Christensen.

"Vi udsætter en kampagne en my, for mon ikke der er mange børn og unge, der har fået en snak med deres forældre efter pressemødet i fredags. Hvis vi sender det ud nu, så er det ikke sikkert, at det bliver hørt i denne uge efter regeringens udmeldinger. Men måske om et par uger, vil vi lave en kampagne, der rammer mere direkte de unge. Der er nogle, der taler om ung-til-ung kommunikation, hvor vi får fat i influencers, der taler de unges sprog, så vi ikke bidrager til corona-udskamning," siger han.

Fjernundervisning Per Christensen mener også, at både forældre og de unge skal hjælpes til at tænke i andre alternativer, når det gælder socialt samvær.

"Det er utrolig svært for særligt de unge ikke at have social kontakt med hinanden, så derfor skal vi også hjælpe dem med at skabe alternativer til for eksempel at gå til fest. Det kan for eksempel være at have to-tre til overnatning derhjemme i stedet for at tage til en tilfældig fest," siger han.

På Furesøs skoler er der ikke lagt op til de store ændringer, med mindre smittetallene bliver ved med at stige. Selvom det ifølge Per Christensen er et dilemma at følge regeringens anbefalinger om at opføre sig så normalt som muligt, samtidig med passe på så meget som muligt.

"Jeg tænker, at skolerne og FFO'erne indtil videre har håndteret smittetilfældene på en fin måde. Der er ikke ændret på betingelserne i skolen, men de sociale aktiviteter skal enten udsættes eller begrænses. Men hvis der kommer et større smitteudbrud, så kan det være, at alle 6.-9. klasser skal have fjernundervisning. Det kan vi ikke udelukke, men så er det efter rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi ligger højt, men ikke højere end andre nordsjællandske kommuner, så vi skal ud i en værre situation, før det sker," siger han.

Der er ikke ændret på betingelserne i skolen, men de sociale aktiviteter skal enten udsættes eller begrænses. Men hvis der kommer et større smitteudbrud, så kan det være, at alle 6.-9. klasser skal have fjernundervisning.

FAKTA: Coronasmitte på skoler i september og oktober

Stavnsholtskolen: Syv smittede elever og to ansatte

Hareskov Skole: Fem smittede elever

Lille Værløse Skole: Tre smittede elever

Solvangskolen: En smittet elev og to ansatte

Lyngholmskolen: To smittede elever

Kilde: Furesø Kommune