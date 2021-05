Artiklen: Se den vilde video af kraftig brand: Så mange var med til at slukke flammerne under nattehimlen

Frederiksborg Brand og Redning fik hjælp flere forskellige steder fra for at få bugt med brand i Farum

En kraftig brand raserede natten til store bededag flere bygninger på Hvedemarken i Farum. Branden begyndte i et autoværksted og havde spredt sig i lys lue hen over aftenen.

Nordsjællands Politi skrev omkring 23.40 om branden på Twitter, at Frederiksborgvej var spærret af, og at man skulle holde sig fra stedet. Senere hen har Frederiksborg Brand og Redning skrevet på Facebook, at hele 60 brandfolk var med til at slukke den omfattende ildebrand, og at der var hjælp fra flere forskellige andre redningskorps fra blandt andet Hillerød og København.