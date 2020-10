Se billederne: Minister, borgmester og børn satte fokus på affald

"Alt for meget affald ender desværre i naturen. Derfor er det dejligt, at så mange har taget godt imod kampagnen #SkodfritDanmark, og at flere almene boliger har bedt om at få besøg af de store cigaretskod for at sætte fokus på, at affald skal i skraldespanden. Vi skal gøre op med brug-og-smid-væk kulturen, og genanvende og genbruge langt flere ressourcer. Her kan vi alle gøre en grøn forskel ved at sortere vores affald og smide det i de rette skraldespande. Det er de jo i fuld gang med i Farum Midtpunkt," lyder det fra ministeren i en pressemeddelelse.