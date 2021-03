Se billederne: Mikrohold mødtes til udetræning

Se billedserie Der står løb på programmet, så børnene kan få varmen. Foto: Jan F. Stephan

Farum Gymnastik Forening har taget imod tilbuddet om udetræning. De prioriterer især de børn, som ikke kan komme i skole

Furesø - 18. marts 2021 kl. 11:19 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Selvom gymnastiksæsonen går på hæld, har de hos Farum Gymnastik Forening været hurtige til at gribe muligheden for at tage træningen udendørs. Foreningen har i alt 61 hold, og ud af dem kan 20 børne-og ungdomshold nu mødes en gang om ugen. Foreningen startede i første omgang op med at få konkurrence og opvisningshold udenfor, som normalt plejer at mødes tre gange om ugen. Nu må de nøjes med en enkelt gang om ugen.

Bredden med Furesø Kommune har stillet 27 områder til rådighed rundt i kommunen til foreninger, der vil rykke udendørs, og hos gymnastikforeningen prioriterer de nu at få børn fra 10-15 år ud at mødes og dyrke idræt. Det fortæller daglig leder Anne Christiansen.

"Vi satser især på den aldersgruppe, da det er dem, som ikke kan komme i skole. Men vores mål er at få alle ud. Ved nedlukningen sidste år havde vi kun konkurrence og opvisningshold i gang, men forskellen er, at vi nu også har bredden med. I januar håbede vi på, at hallerne ville åbne ved denne tid, så nu vil vi bare gerne give dem et eller andet," siger hun.

Mødes i al slag vejr Furesø Avis var på besøg, da foreningens TeamGym mikro trænede søndag formiddag udenfor Søndersøhallen, hvor der blev både løbet og trænet på måtter. Det handler især om at få pulsen op, så børnene ikke kommer til at fryse. Generelt forsøger de i foreningen at holde fast i træningen, selvom der ikke er høj sol fra en skyfri himmel.

"Det har været en kærkommen mulighed for at få dem ud, så de kan mødes socialt, og ikke bare som online træning, som vi har gjort under hele nedlukningen. Vi har godt kunne mærke, at de har været udfordret på motivationen til online træning, og derfor forsøger vi at holde fast i træningen, selvom det er koldt og vådt," siger Anne Christiansen.

Solnedgang er fjenden Lige nu er den største forhindring, at der kun er tidsrumme kl.16-18 at mødes i, da solen ellers er gået ned.

"Solnedgangen er vores største fjende, men nu bliver det heldigvis lysere og lysere. Vores instruktører gør et kæmpe stykke arbejde, for de er ikke vant til at træne uden redskaber og for eksempel i en skolegård. Det handler om at komme ud og have det sjovt, og der bliver især fokuseret på løb og styrketræning, mens danseholdene danser til høj musik. Det er gået rigtig fint," siger den daglige leder.