Se billederne: Kåret til 'Danmarks Bedste Gårdbutik'

Et dommerpanel bestående af blandt andre Claus Meyer har valgt Stengården i Bregnerød til 'Danmarks Bedste Gårdbutik'. Fredag var der prisoverrækkelse

15. oktober 2020
Af Louise Mørch Vilster

Der er omkring 500 gårdbutikker i hele landet, og ud af dem blev tre nomineret til prisen som 'Danmarks Bedste Gårdbutik'.

I sidste ende blev det Stengårdens Økologiske Gårdbutik i Bregnerød, der løb med prisen, som internetportalen Goforlocal står bag. Gårdbutikken er et lille minisupermarked, hvor der kan købes landbrugets egne grøntsager, bær, frugt og kød samt en lang række andre økologiske produkter

Dommerpanelet består af iværksætteren Claus Meyer, klimajournalisten Anna Fenger Schefte og forbrugereksperten Flemming Birch.

Fredag eftermiddag var det tid til prisoverrækkelse i Bregnerød, og den blev overrakt af borgmester Ole Bondo Christensen (S) til de to indehavere Elisabeth og Jens-Otto Rasmussen, som flyttede til egnen for 23 år siden.

"Efterhånden har I udviklet jer til en koncern med ansatte og forskellige forretningsområder. I har mere end 100 forskellige grøntsager, og i begrundelsen står der, at man skal lede længe efter nogen, der brænder så meget for kål. I har også skabt et oplevelsessted for furesøborgere og andre, som kan gå rundt blandt hønsene og se markerne. Det er virkelig godt gået," sagde borgmesteren blandt andet i sin tale.

Lille landparadis Med var også stifter og partner i Goforlocal, Niels Høegmark, som fortalte om ambitionen med at gøre de lokale fødevarer mere tilgængelse for forbrugerne. På Goforlocal er gårdbutikkerne samlet på en fælles platform, og der kan købes varer direkte fra den enkelte gårdbutik.

"Vi savnede selv et sted, hvor man kan finde lokale fødevarer. Det skal være en mulighed i vores daglidag, så vi ikke altid ender i Føtex og Bilka. Vi kan ikke rigtig spise mere, men vi kan spise bedre. Og det er det, som vi hos Goforlocal vil slå et slag for," sagde han og forklarede, hvorfor valget netop var faldet på Stengården.

"Det er tydeligt, at I brænder for det, og I har virkelig en kærlighed til grøntsager. Det er et lille landparadis, " sagde han.

Medindehaver Jens-Otto Rasmussen fortalte efter overrækkelsen, hvad det betyder for dem at få prisen.

"Det er en kæmpe anerkendelse af vores måde at drive butik på, hvor vi er med til at løfte udbuddet af fødevarer. Det er dejligt, at folk kan fornemme, at vi brænder for vores grøntsager. Jeg synes generelt, at danskerne spiser for få grøntsager," siger han.

Parret er begge uddannede kemiinginører, og da de overtog gården i 1997, blev stedet omlagt til økologisk drift. Med grøntsager, bær og krydderurter har de omkring 100 forskellige afgrøder.

"Vores livsfilosofi er at være alsidige, også af hensyn til miljøet og biodiversiteten. Vi har for eksempel mange flere insekter og mere ukrudt, og dermed mere fugleliv end andre steder, " siger Jens-Otto Rasmussen.

Stengården har desuden 3000 æglæggende høns og 50 køer og kalve.

"Vi har hele paletten rundt og er med fra start til slut i forarbejdningen af fødevarerne. Det er også noget særligt," siger Jens Otto-Rasmussen.