Se billederne: Hundebørnehave udvider med stor pool

Hos hundebørnehaven i Farum har de ægte vandhunde nu fået en stor pool at lege i. Stedet kan tydeligt mærke, at mange har anskaffet sig en hund under pandemien

Furesø - 24. juli 2021

Når temperaturen kravler opad, er det ikke kun os mennesker, der længes efter et dyp i vandet. Det samme gør mange hunde, og derfor har de hos hundebørnehaven i Farum nu fået en installeret en stor pool. Den måler fem gange ti meter, og for nyligt blev den testet og godkendt af de første hunde.

"Det er et oplagt hit til vandhundene. Danmarks favorithund er stadig labradoren og golden retrieveren, og det er dem, vi har flest af. Der er for eksempel en golden retriever, Toby, der blev ellevild, og svømmede rundt for sig selv. Bagefter fandt han ud af, at han kunne hænge ud på ramperne uden at skulle padle i vandet," siger Rolf Flor, der sammen med sin kæreste Line Ladefoged driver hundebørnehaven 'Vi Passer Hund' på femte år.

Sponsoreret af firma Poolen endte de med at få sponsoreret af virksomheden Dog Copenhagen, der blandt andet sælger halsbånd, seler og hundeliner, og som gav 20.000 kroner for poolen. Derudover har en af kunderne i hundebørnehaven, som selv har to labradors, også doneret 20.000 kroner til indkøb af materialer, platform og ramper.

"Det var virkelig stort, at Dog Copenhagen og en af vores kunder ville støtte det," siger Rolf Flor.

Poolen har et saltvandssystem, hvor saltvand bliver lavet om til klor, og den har derfor langt mindre klor end en normal pool.

"Det er mere skånsomt for hunde og mennesker," siger han.

I hundebørnehaven er der mellem 20-25 hunde om dagen, og Rolf Flor tager sig af de største og yngre hunde, mens hans kæreste tager sig af de mindre og større, ældre hunde. Rolf Flor fortæller, at det kræver lidt indlæring for hundene at bruge poolen.

"Der er højst tre-fire hunde i ad gangen, så det ikke bliver for kaotisk, og jeg er ofte også i poolen for at hjælpe dem. Det kræver især lidt indlæring at få dem til at gå op og ned af ramperne. Vi har også redningsvest til hunde, der er lidt usikre," siger han.

Og selvom poolen er et hit hos de fleste af hundene, er det ikke alle, der har lyst til at springe i.

"Vi testede den på otte hunde i går, og tre af dem havde ikke lyst. Det er ikke race-specifikt men handler mere om deres mindset. Nogle er vant til at komme ud at bade, mens andre er fra byen og mest ser vandpytter. Det er klart sjovest for dem, der er vandhunde i forvejen," siger han.

Lang venteliste Som de fleste ved, har coronanedlukningen inspireret mange til at anskaffe sig en hund som nyt familiemedlem. Og det kan også mærkes i hundebørnehaven, der for første gang har en venteliste på 12 hunde.

"Der er mange, der har fået en hund under pandemien, og der er hele tiden nye hunde, der gerne vil starte op, så vi har nu en venteliste på to måneder. Normalt har vi hvalpeboom i sensommeren, efter at folk har trænet deres hunde op i ferien, men i år havde vi det også omkring nytår," fortæller Rolf Flor.

Får mange ansøgninger Sidste sommer udvidede de hundebørnehaven med en 175 kvadratmeter stor tilbygning, som består af tidligere skolepavilloner.

Derudover har de en stor grund på 11.000 kvadratmeter, så det er god plads til hundene at boltre sig på. Der er dog ikke planer om at udvide med mere personale eller hunde trods den store efterspørgsel.

"Der er mange omkringliggende kommuner, der spørger, om vi tager kandidater ud i prøve, men vi tager ikke imod jobansøgninger eller frivillige. Vi har kun det antal hunde, som vi pt er godkendt til af kommunen, og vi ønsker at passe hundene selv. Vi vil gerne forsat holde det småt men godt," siger Rolf Flor.

Der er også kommet mange henvendelser om, hvorvidt poolen er åben for andre hunde end dem, der går i hundebørnehaven.

"Lige nu er poolen kun for dem, og det koster ikke ekstra for vores kunder, da vi har fået den gratis. Når vi får lidt mere erfaring i, hvad det kræver at vedligeholde den, kan vi vurdere, om det betaler sig at åbne op for andre hunde. Nu venter vi lige og ser sommeren an," siger Rolf Flor.