Se billedserie Borgmester Ole Bondo Christensen (S) overrækker diplomet til en bydelsmor. Foto: Jan F. Stephan

Se billederne: Furesø har fået sit første hold bydelsmødre

15 kvinder med anden etnisk baggrund er nu uddannet bydelsmødre. De skal hjælpe isolerede kvinder med at blive del af et fællesskab

Furesø - 10. juni 2021 kl. 14:46 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

For mange kvinder med anden etnisk baggrund sidder isoleret derhjemme uden et solidt netværk at række ud til. Det fortæller Suad Zubeid.

"Der er et stort problem med isolerede kvinder. De mangler fællesskaber i lokalområdet, hvor de kan få hjælp til at løse problemer med for eksempel deres børn."

Hun er ansat som bydelsmorkonsulent hos Frivilligcenter Furesø, og hun har netop uddannet første det hold bydelsmødre. De har til opgave at skabe kontakt til kvinder med anden etnisk baggrund og bygge bro mellem dem og steder, som kan hjælpe dem.

Diplom på rådhuset Det er Frivilligcenter Furesø, der i august sidste år modtog midler fra Socialstyrelsens PUF-pulje til etablering af et bydelsmor-projekt i Furesø. Det er et landsdækkende koncept, som har deres egen organisation.

På Furesø Rådhus fik de 15 kvinder onsdag overrakt deres diplom af borgmester Ole Bondo Christensen (S), der blandt andet gav dem disse ord med på vejen:

"I er blevet uddannet i at gøre en forskel for andre mennesker for eksempel at fortælle om hvorfor, det er vigtigt at deltage i forældremøder og få et godt mellem samarbejde børnehaver og skoler. I kan blive medarrangører af caféer, der samler for eksempel kvinder, I kan arrangere temaaftener om svære emner som teenagere, sunde liv og andet, I har lyst til. I kommer til at gøre en forskel i andre kvinders liv her i Furesø."

Ole Bondo Christensen mente også, at kvinderne kan gøre en forskel op til kommunalvalget i november.

"I kan komme til at spille en vigtig rolle der også - ved måske at hjælpe nogle kvinder til at stemme første gang i deres liv," sagde han.

Lært om social kontrol Tre af kvinderne havde øvet sig på en tale, og fortalte at de allerede er startet i deres nye rolle som bydelsmor. Kvinderne har baggrund i syv forskellige nationaliteter, som kun er en fordel, da de så kan nå endnu flere forskellige kvinder, fortæller Suad Zubeid.

Hun har stået for at rekruttere kvinderne og for det efterfølgende undervisningsforløb gennem 15 uger. Hun bor i Ballerup og startede selv som bydelsmor og er nu blevet bydelsmorkonsulent. Nogle af modulerne har hun selv undervist i, mens der i andre har været besøg af blandt andet en byrådspolitiker, en SSP-konsulent, en sundhedsplejerske og en familiehusleder.

"Alle moduler har noget med deres børn og hverdag at gøre. Det kan for eksempel være, hvor man skal henvende sig, hvis ens barn har psykiske problemer. De har alle fået styrket deres kompetencer som mødre, og lært om hvordan systemet fungerer i Danmark," siger hun.

Et af modulerne handler også om social kontrol.

"Det er noget, vi fokuserer meget på. Kvinderne fik et godt overblik over, hvordan de kan lave det om fra negativ til positiv social kontrol, hvor forældrene har en sund indflydelse på børnenes hverdag," siger Suad Zubeid.

Motivere til job Derudover er de blevet oplært i, hvordan de får fat i målgruppen, som de skal hjælpe ind i fællesskabet, og der er allerede kvinder på venteliste til næste hold bydelsmødre. Da undervisningen foregik under nedlukningen valgte kvinderne selv at fortsætte digitalt i stedet for at tage en pause.

"De sagde, at de ville fortsætte, så resten foregik online," siger Suad Zubeid.

De uddannede kvinder kommer til at arbejde med hver deres områder som for eksempel skole-hjem samarbejde, muligheder for unge piger eller ældreområdet. De nye bydelsmødre kan også hjælpe med at motivere de lokale kvinder til at tage uddannelse eller søge job.

"Vi vil også fokusere meget på sundhed og mental trivsel," siger Suad Zubeid.

Intentionen er også, at kvinderne, de finder, kan hjælpe hinanden.

"De isolerede kvinder skal sammen finde løsninger på de problemer, de har, så det er vigtigt, at de kommer tæt på hinanden og har en dialog. Vi vil især motivere dem til at få mere indflydelse på deres børn skoleliv," siger Suad Zubeid.

Hvad er en bydelsmor? Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.

Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie. Læs mere på bydelsmor.dk