Se billederne: Bymidten holdt aftenåbent næsten som normalt

Det handlede om at undgå, at for mange folk stimlede sammen til aftenåbent på Værløse Bymidte. Men ellers virkede det som, at alt var ved det gamle med både musik, pølser og børneaktiviteter

"Vi er lige kommet ud af coronaens skygge, og på under to måneder har vores konsulent stablet det hele på benene, og så er man lykkes rigtig godt. Det har måske ikke været en aftenåbent helt, som det plejer, da der for eksempel plejer at være flere aktiviteter foran scenen. Men det har været med respekt for den korte varsel, og for at vi ikke ville have sammenstimlinger med især børn foran scenen. Næste gang, vi har aftenåbent, er til maj næste år, og der håber vi, at vi kan have den fulde pakke," siger han.