Se billeder: Ildsjæl hædret efter falsk toiletkontrol

Furesø - 10. januar 2018 kl. 06:09 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun bliver lokket med ud på toilettet under dække af, at hun lige skal se, om adgangsforholdene på rådhuset i Værløse nu også er gode nok. Men alt er helt fint, og måske er det den lettere undren, der efterfølgende får hende til at søge væk, inden hun bliver råbt an, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Stop, vi vil gerne lige sige hej, lyder det fra Marianne Rosenvold, formand for Danske Handicaporganisationer i Furesø,

Ulla Kramer Terkelsen vender sig om og begynder lidt efter lidt at forstå, hvad der er ved at ske, da hun får overrakt en buket blomster, mens lokalformanden forklarer, at hun er blevet til dette års modtager af »Årets Furesøborger«.

- Det havde jeg slet ikke set komme, siger hun tydeligt overrasket, inden et andet medlem af DH Furesø, Karin Beyer begynder at forklare baggrunden for valget af hende.

Af den fremgår det, at hun både på det faglige og personlige plan er en drivende kraft i at skaffe bedre adgangsforhold for handicappede. Også når hun har fri.

