Sarah ryddede bordet

Landets bedste U11-spillere i badminton mødtes forrige weekend i Varde og Grindsted for at gøre om medaljerne ved Danske Mesterskaberne for Ungdomsspillere. Det blev en stor succes for 10-årige Sarah Jeppesen fra Farum. Sarah, som spiller for Lillerød Badmintonklub, ryddede ganske enkelt bordet for guldmedaljer.