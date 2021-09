Sanne Sejrbo, der ved kommunalvalget i 2017 var opstillet for Venstre, er ved det kommende kommunalvalg at finde på den konservatives liste. Pressefoto

Sanne Sejrbo stiller nu op for konservative

"Jeg har igennem længere tid overvejet mit politiske ståsted. Jeg trænger til ny luft på det politiske plan, et nyt sted at bruge mine evner, og der er valget for mig naturligt faldet på Konservative," udtaler Sanne Sejrbo i en pressemeddelelse fra Det Konservative Folkeparti.

"Vi flyttede til Furesø for, at vores børn skulle have et smukt og trygt sted at vokse op. Min mand er vokset op i Værløse, og børnenes oldemor bor på Ryetbo plejehjem. Mine vigtigste mærkesager er børn og unges trivsel samt seniorliv, hvor jeg kan mærke, at mit hjerte banker mest," lydet det videre fra Sanne Sejrbo.