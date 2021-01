Rebecca Rudd (tv.) og Leise Marud (th.) inviterer til samtalesalon til fods.

Samtalesalon til fods i Hareskovby

Furesø - 18. januar 2021 kl. 10:52 Kontakt redaktionen

Er din sofa også ved at tage form efter din bagdel? Trænger du at få luftet hjernen? Er dine sociale kompetencer ved at sande til? Eller trænger du bare til at opleve noget nyt?

I Hareskovby har du tirsdag d. 26 januar kl 19.30-20.30 og torsdag d. 28. januar kl 10-11 mulighed for at opdage et andet menneske gennem en samtalesalon til fods. Du kan vælge at gå med en du ikke kender, eller med en blandt vores samtalepanel. I går to sammen med to meters afstand på en fastlagt rute. Spørgsmålene, I kan stille hinanden, får i udleveret ved mødestedet, hvor der også er en introduktion til ruten.

- Der sker noget helt særligt når man går og taler sammen, siger Rebecca Rudd, sognepræst i Hareskovby,

- Siden jeg kom hertil har det at invitere folk, som kommer til mig med på en gåtur i skoven været en rigtig god måde at være sammen på. Og nu giver det endnu bedre mening at mødes sådan.

Leise Marud, som har været aktiv både i medborgerforeningen og i sportsklubberne, savner at møde dem hun ikke kender.

- Vi er rigtig gode til at hilse på hinanden, her i byen. Men samtalen kan noget andet og livsvigtigt" Og så tænker hun også over om der sidder nogen rundt omkring, der ikke får set nogen overhovedet. "Kom med ud at gå med mig eller en anden, der også trænger til at se nye ansigter, siger hun.

Samtalepanelet består af præsterne Rebecca Rudd, Caroline Kollenberg Thisted, Rosa Elisabeth Bech, du kan også møde Leise Marud, Christian Thygesen, eller Ida Øhrstrøm, alle aktive i Hareskovbys lokale liv.

- Vi har hentet samtalespørgsmål fra Borgerlyst og de vil komme rundt om mange af de ting vi hver især går og spekulerer over i denne tid.

Skriv hvornår du gerne vil af sted på en gåtur og om du vil møde en fra panelet eller en ukendt, eller ring og tal med Louise om dine ønsker.

Tilmelding til Louise Kirstine Krarup, Kirke- og kulturmedarbejder i Hareskov kirke, telefon: 29651571, email: lk@vaerloesesogn.dk<mailto:lk@vaerloesesogn.dk>