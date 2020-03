Mogens Brusgaard, formand for Furesø Inudstri, glæder sig over sammenholdet i den svære tid.

Sammenhold i en svær tid

Furesø - 20. marts 2020

FURESØ: Det er en særdeles svær tid for selvstændige og virksomheder. Furesøs erhvervsliv og politikere står sammen om, at det lokale erhvervsliv kommer bedst ud af krisen.

Formanden for Furesøs Udvalg for beskæftigelse og erhverv, Hasan Yilmaz (S), er i fuld gang.

- Vi er i gang med at fremrykke betalingerne til private, der har lavet arbejde for kommunen, og vi ser på, hvilke drifts- og anlægsopgaver, vi kan fremrykke. Samtidig opfordrer vi Furesø borgere til at købe ind lokalt, lyder det fra Hasan Yilmaz.

Formand for Furesø INDUSTRI Mogens Brusgaard glæder sig over, at alle står sammen i den svære situation.

- Mange har følelsen af, at ledelsesværktøjskassen er tom. Så der er behov for, at vi alle udviser stor kreativitet og holder hjulene i gang så længe som muligt, sælger og køber af hinanden trods usikkerheden. Sidegevinsten ved den aktuelle situation er, at vi alle rykker lidt "tættere" sammen: Politikere, erhvervsliv, myndigheder og familier står sammen, siger Mogens Brusgaard.

På Furesø Kommunes hjemmeside, er der blevet oprettet en ny side for erhvervslivet i disse coronatider. På siden furesoe.dk/CoronaErhverv vil det lokale erhvervsliv løbende blive orienteret om såvel kommunale tiltag, statens tiltag samt en særlig Early Warning-indsats for virksomheder, der er i økonomisk krise.