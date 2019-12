Se billedserie Camille Blomst står for sjette år i træk bag litteraturfestivallen »Lun på ord«. Foto: Allan Nørregaard

»Sammen« om Lun på Ord

Furesø - 30. december 2019

De blå øjne slår gnister, som lyser op i Camille Blomsts kulsorte hår, mens hun fortæller om sit hjertebarn - litteraturfestivalen Lun på Ord - som for sjette år i træk har samlet en stjernerække af navne.

- Det er en fantastisk kulturgave til hele området. Ingen andre biblioteker giver en festival på det niveau helt gratis. Vi er en lille kerne af mennesker, som knokler løs for at stable festivalen på benene. Vi elsker at lave det, siger Camille Blomst.

For den bornholmske krugtugle bosat i Farum handler det om oplevelser i fællesskab - langt væk fra iPhonens ensomhed.

- Vi får så mange mennesker til at være sammen på kryds og tværs. Det er fantastisk at mødes på biblioteket på den måde. Jeg vil inspirere til at krybe sammen om en bog i stedet for en Youtube-video, og til at gå ud og nyde kultur sammen. Jeg håber, at det går dybere ind end en tre minutter video på Youtube, forklarer Camille Blomst.

I år er temaet »Sammen«.

- Det har vi fordi kulturen i Furesø skal smelte bedre sammen, men det er også en hentydning til arbejde med klimamålene. Hvis vi ikke står sammen om det, når vi det ikke, fortæller Camille Blomst.

Lun på Ord har været en bragende succes. Sidste år besøgte 4000 mennesker festivalen på Værløse Bibliotek og Galaksen. Intet tyder på, at 2020-udgaven får mindre succes. Igen er det lykkedes Camille Blomst at sammensætte et forrygende program.

For hvem vil ikke gerne opleve Anders »Anden« Matthesen på slap line - ganske gratis endda. Med lidt charme, stjernestøv og trolddom er det lykkedes at få ham til at svare på spørgsmål fra skolebørn på Solvangskolen.

- Det er helt specielt, at han kommer ud til noget, som han ikke ved noget om. Han er totalt på slap line, siger Camille Blomst og fortsætter:

- Jeg vil gerne hylde mennesket Anders Matthesen, som virkelig bidrager til kulturen. Siden han begyndte at lave børneradio, har han været en kæmpe aktie for dansk kultur og for sproget.

Det siger sig selv, at der kommer tryk på, når Anders Matthesen lørdag den 18. januar klokken optræder i Galaksen.

Derfor er der indført et billetsystem. Billetterne er gratis, men skal hentes klokken 9. Hver person må hente fire billetter til hvert arrangement.

Stjerneregn

Lun på Ord-festivalen byder vanen tro på en perlerække af danske forfattere. Denne gang kommer navne som Knud Romer, Ane Riel, Niels Krause-Kjær, Tom Buk-Swienty, Sarah Skyt Persson og Sune de Souza Schmidt-Madsen, samt Kim Faber og Janni Pedersen. Alle er aktuelle med romaner.

- Knud Romer giver os en opsang under temaet »Sammen«, men jeg glæder mig meget til at høre Ane Riel fortælle om sin roman »Bæst« og Niels Krause-Kjær om sin hovedperson, journalisten, der bliver fyret i 50´erne og må lide den tort at vende tilbage til sin gamle arbejdsplads i arbejdsprøvning og blive sat til at skrive netnyhederne. Sune de Souza har skrevet en fantastisk om Brasilien, hvor en helt særlig tortur med et piano spiller en stor rolle. Det bliver fantastiske oplevelser med alle forfatterne, lover Camille Blomst.

Men der er også danseevent med Thomas Evers Poulsen. Oplæsning ved Karsten Pharao. Sang og fortællingerne ved Elisabeth Gjerulff-Nielsen. Vokalensemblet Dopplers. Teatertruppen Specialklassen. Egnsteatret Undergrunden. Kreative workshops. For børnene er der ABC Koncert med Palle og Sille. Guitarsvingeren Frederik Konradsen. Lakridssmagning. Og meget mere.