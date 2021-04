Hareskov-Værløse Tenniisklub har stor medlemsfremgang. Breddearbejdet og et flot anlæg er blandt de vægtigste årsager. Foto: HVT.

Send til din ven. X Artiklen: Samlet medlemsfremgang i Furesøs idrætsforeninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samlet medlemsfremgang i Furesøs idrætsforeninger

Furesø - 09. april 2021 kl. 07:48 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

135!!

Det lyder ikke af alverden. Men i disse tider er det et mindre mirakel.

Idrætsforeningerne i Furesøs hårde arbejde for at fastholde medlemmerne under corona-nedlukningen i foråret 2020 bar frugt.

Samlet set kommer Furesøs 78 idrætsforeninger ud med et lille plus på 135 medlemmer og har samlet 25.395 medlemmer. Fremgangen står i skærende kontrast til en nedgang på 89.613 medlemmer i DIF og DGIs foreninger på landsplan. Fremgangen er endda båret af traditionelle idrætsgrene som tennis, gymnastik og golf. Idrætsgrene som de seneste årtier har været under pres af nye idrætsgrene.

Corona-nedlukningerne har formentlig spillet ind på fremgangen i golf og tennis. I golf er fremgangen fordelt på Værløse Golfklub og The Scandinavian Golf Club, men i tennis er det Hareskov-Værløse Tennisklub, som står for fremgangen med 166 nye medlemmer i 2020, Hareskov-Værløse Tennisklub har nået deres maksimale kapacitet med 870 medlemmer, dertil kommer 30 på venteliste.

Den succes er klubben bestemt ikke kommet sovende til. Ifølge formand Henrik Kaltoft er det resultatet af en målrettet strategi med at satse på kvalitet, et godt anlæg samt breddearbejde.

- Ingen tvivl om, at tennis i coronatiden har været en coronavenlig sport, men at vi lige topper op i 2020 skyldes også, at vi har satset på kvalitet og en masse stærke aktivitetstilbud, og så har vi bevidst satset på bredden. Vi forsøger at favne 360 grader rundt. Det betyder, at vi måske mister toppen af poppen til de store klubber, men for os er det vigtigste at have tilbud til alle medlemmerne - også dem på 4 år og dem på 86 år. Vi har et medlem på 85 år, som spiller tennis stort set hver eneste dag. Det er intet mindre end fantastisk, siger Henrik Kaltoft.

Hareskov-Værløse Tennisklub bryster sig med rette af at have et af landets flotteste anlæg.

- Det skader nok heller ikke, at vi bruger mange penge på vores anlæg. Vi har - som en af meget få klubber - en fuldtidsansat anlægsmand. Det er medvirkende til, at folk synes, at HVT er et fedt sted at komme. Og så har vi vores café. Det er ikke unormalt med 30 spisende gæster på en hverdagsaften. Det giver god stemning og et godt klubliv, konstaterer Henrik Kaltoft, som også fremhæver klubbens kvalificerede personale, det være sig klubmanager som trænerstaben.

Basis for udvikling

Hareskov-Værløse Tennisklub har naturligvis fået mod på mere. Sidste år fik klubben førsteret til to indendørs baner i Farum Tennishal. Dermed har HVT fem indendørsbaner, men det giver fortsat en nedgang i aktiviteterne i den mørke tid i forhold til sommertiden. Men måske er der råd for det.

- For fire måneder siden indledte vi en dialog med Furesø Kommune og Værløse Boldklub om muligheden for at bygge et par ekstra baner på den gamle fodboldgrusbane. Hvis det kan lade sig gøre, vil der blive tale om baner med det nye underlag red clay plus, som man kan spille på ti måneder om året. Det vil hjælpe gevaldigt på kapacitetsproblemerne om vinteren, siger Henrik Kaltoft.

Den hypermoderne hybridpsportsgren, paddletennis, står derimod længere nede på ønskelisten.

- Det blev diskuteret ved klubbens seneste generalforsamling, for der er ingen tvivl om, at paddletennis boomer, men hvis det bliver muligt at udvide kapaciteten, ser vi helst, at det bliver med traditionelle tennisbaner til vores medlemmer, siger Henrik Kaltoft.