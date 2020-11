Se billedserie TV-værten Heidi Frederikke Sigdal voksede op i fodboldklubben i Aarslev, hvor hun på egen krop oplevede fodboldpigernes udfordringer med at finde fodfæste. Nu bor hun i Hareskovby, hvor den lokale klub har stor succes med pigefodbold. Senest har formand Jim Midjord indgået samarbejde med Farum Boldklub om U11/12 og Måløv Boldklub om U14. Det sikrer store grupper af piger en solid base for deres sport. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Samarbejde fremtidssikrer og udvikler pigefodbolden

Furesø - 28. november 2020 kl. 17:17 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Heidi Frederikke Sigdal trækker vejret og lyser op i et smil. Det er svært andet, når man kigger hen på gruppen af piger på kunstgræsbanen i Værløse. Over 40 piger hygger sig med småspil. Selv om fodbolden har fået godt tag i pigerne, er det et usædvanligt og livsbekræftende syn. For det kunne være gået helt anderledes, hvis ikke gode kræfter havde fundet sammen.

Hareskov IF har på syv år banket pigeafdelingen op fra 20 til 200 medlemmer, men der er fortsat lidt huller, som gør klubben sårbar, hvis der er frafald.

- Det handler om at nå en kritisk masse, hvor vi ikke risikerer at en hel årgang stopper, fordi en spiller eller to tager på efterskole eller andet, fortæller Hareskov IFs formand Jim Midjord.

Det har klubben oplevet flere gange. Og det var lige ved at ske i Måløv Boldklub. De stod tilbage med et halvt hold i U14. Så blev der indgået et samarbejde med Hareskov. Nu har de tilsammen to hold. Kort efter indgik Hareskov også et samarbejde med Farum Boldklub i U11 og U12. Nu er der 40 piger i gruppen.

- Sidst vi gjorde det op , var der piger fra ni forskellige skoler, siger Heidi Frederikke Sigdal med en lykkelig mine.

For det er lige vand på hendes mølle. Hun voksede op i en fodboldfamilie med Aarslev Boldklub som omdrejningspunkt. For fem år siden flyttede hun til Hareskovby.

- Pigerne drømmer om det samme som drengene. Der er ingen forskel. Men det er der så alligevel. Det har altid været svært at få løftet pigefodbolden, fordi det er en fordel at være en dreng. På en eller anden måde har klubberne altid prioriteret drengene lidt mere, forklarer Heidi Frederikke.

Hendes søn spiller i Hareskov IF, men ikke desto mindre har Heidi Frederikke engageret sig i pigeafdelingen.

- Det er så vigtigt at have rollemodeller af samme køn. Pernille Harder trækker et kæmpe læs. Der er virkelig ved at ske noget, siger Heidi Frederikke Sigdal.

Ikke mindst fordi engagerede ledere og trænere gør en kæmpe forskel i en klub som Hareskov IF.

- Jeg elsker livet i en fodboldklub. I Hareskov er der forældreopbakning og engagement. Der er en vanvittig god stemning. Det er et samlingspunkt for hele byen. Og så er det nærmest en fordel at være pigespiller i Hareskov IF, siger Heidi Frederikke Sigdal.

Om det ligefrem er en fordel at være pige i Hareskov IF skal være usagt, men der bliver i hvert fald ikke gjort forskel. De får de samme bolde, lige gode træningstider og trænere osv.

- Som klub giver det os så meget at have pigerne med. Det giver os en fed samhørighed, forklarer Jim Midjord, som os nogen er identisk med Hareskov IF, men lige i dette tilfælde er klubfølelser lagt til side.

- Mit hjerte brænder for Hareskov IF, men i dette tilfælde lægger vi klublogoet væk. Dette samarbejde handler om pigerne. Det er fantastisk at finde flere legekammerater på samme niveau, forklarer Jim Midjord.