Køb småkager i Fontænehuset og vær med til at større Red Barnet. Pressefoto

Salg af julekager skal hjælpe børn

Fontænehuset Furesø har i de seneste uger bagt en masse lækre julesmåkager. Det er blevet til brunkager, chokoladesnitter, jødekager og hindbærsmåkager - alle er pakket ind i små poser, som kan gives i gave eller hænge på et juletræ.

Overskuddet fra salget doneres til Red Barnet Furesø. Det er medlemmerne i Fontænehuset, der har valgt, hvem de gerne ville støtte. Og de var enige om, at det skulle være børn, der skulle få glæde af overskuddet.

"Det kan jo virkelig give noget særligt, når man hjælper andre, der har endnu mere brug for hjælp," siger Malene Graff, leder i Fontænehuset.

Julesmåkage-projektet har været et spændende projekt, og medlemmerne har besluttet at være i endnu bedre tid i Fontænehuset næste år. Medlemmerne er voksne med psykiske udfordringer, som arbejder i køkken, grafisk værksted, trykkeri eller med praktiske opgaver i Hus & Have holdet.