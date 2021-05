Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Sag om trafikdræbt politiker bliver tilståelsessag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sag om trafikdræbt politiker bliver tilståelsessag

En 23-årig mand skal på anklagebænken torsdag

Furesø - 20. maj 2021 kl. 09:41 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

En 23-årig mand skal torsdag den 20. maj for retten i Hillerød, hvor han blandt andet er tiltalt for uagtsomt manddrab på den 54-årige lokalformand for Socialdemokratiet i Furesø, Lisbeth Lykke Harsvik.

Af retslisten fremgår det, at sagen bliver behandlet som en tilståelsessag.

Som tidligere beskrevet i Furesø Avis, blev den lokale politiker dræbt på stedet, da den 23-årige ramte den bil, hun sad i, på Hillerødmotorvejens forlængelse den 25. juli 2020 omkring klokken 23.55. Han var uopmærksom, fordi han ville skifte sang på sin mobiltelefon, der sad i en holder til højre for rattet. Lisbeth Lykke Harsviks bil ramte et træ, og hun var dræbt på stedet. Derudover er den 23-årige tiltalt for, at hans uopmærksomhed førte til voldsomme skader på Lisbeth Lykke Harsviks ægtefælle, der sad på passagersædet.

Udover trafikuheldet er den 23-årige også tiltalt for at have besiddet 1,4 gram hash til eget brug. Furesø Avis følger op på sagen.